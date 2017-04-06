МИНСК, 7 апр — Sputnik. Граждане должны быть очень внимательными к тому, что происходит вокруг них, и взаимодействовать со спецслужбами при риске террористической угрозы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МГТРК "Мир" .

Он признался, что теракт, совершенный в понедельник в Санкт-Петербурге, натолкнул его на мысль, что правоохранительным структурам одним не справиться с террористической угрозой.

"Да, спецслужбы призваны бороться и пытаться нейтрализовать террористические акты, но это почти невозможно. Когда смертник-террорист, не жалея жизни, идет на такое мероприятие, если можно так сказать, ну как ты его отследишь?! Это практически невозможно", — сказал президент.

Лукашенко заметил, что даже если террорист не проникнет в метро, он все равно будет пытаться совершить преступление в других многолюдных местах. "Ведь миллионы людей (а в том же Питере больше пяти миллионов, плюс гостей миллиона два — семь миллионов), что, каждого посмотришь, каждого проверишь? Конечно, нет", — заметил он.

Белорусский президент подчеркнул, что значительный результат в противодействии этому злу принесет и взаимодействие граждан с правоохранительными органами.

"Люди должны быть очень внимательными. И там, где они видят, что что-то не так, они все-таки должны взаимодействовать со спецслужбами, они и должны информировать специальные службы. Все эти террористы так или иначе в большинстве своем живут среди людей, так или иначе готовятся к подобным мероприятиям, террористическим актам. И неправда, что люди этого не видели, не замечали", — сказал он.

Лукашенко привел в пример взрыв в минском метро в апреле 2011 года, который совершили обычные граждане страны. "Когда начали расследование, мы увидели, что эти так называемые белорусы ни в чем особо не подготовленные к терроризму. Они, действуя среди людей, смогли соорудить взрывное устройство. В квартире обычной, в доме обычном, в подвале этим занимались, а это видели десятки людей. Но никто не придал этому значения. А надо! Время такое, что каждый человек должен быть настороже, каждый человек, если его волнует какая-то проблема, должен об этом говорить", — убежден Лукашенко.

Кроме того, предотвратить или как минимум минимизировать террористические атаки поможет разумная внешняя и внутренняя политика государства.

"Надо быть очень аккуратными и осторожными, проводя ту или иную политику. И если мы говорим, что мы боремся против зла, то надо бороться против этого зла. Порой очень огульно мы действуем, очень огульно. Если есть какие-то игиловцы и прочие, это не значит, что мы должны оскорблять всех и вся, людей какой-то национальности и вероисповедания", — сказал он.

Президент предложил "смотреть глубже", чтобы не создавать почву для обострения обстановки и не подталкивать к враждебным действиям "соответствующие организации, даже государства".

"Давайте, наконец, будем бороться, если мы понимаем, что некие игиловцы — это будущие террористы, давайте реально с ними бороться!" — заявил глава государства.