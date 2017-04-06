Александр Лукашенко 6 апреля подписал указ №109 о предоставлении физическим лицам во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам финансовой аренды (лизинга). Указ вступает в силу через полгода.

Документ направлен на активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан, сообщает президентская пресс-служба.

Кто сможет получить жилье в лизинг?

Получить жилье в лизинг смогут только физические лица - граждане Беларуси или лица без гражданства, которые постоянно проживают в стране. Жилой дом или квартира, полученные во временное владение и пользование по договору лизинга, не могут использоваться для предпринимательской деятельности. К ним применяются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные для населения.

Заключенные договоры лизинга жилых помещений подлежат обязательной государственной регистрации.

За лизингополучателем сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до перехода к нему права собственности на жилье.

Нацбанк разъясняет

В период действия договора лизинга квартира будет находиться в собственности лизинговой организации, а лизингополучатель будет оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физических лиц (а не юридических лиц – лизингодателей, как это происходит в настоящий момент).

Как разъяснил Нацбанк , в период действия договора лизинга не допускается увеличение лизинговыми организациями платежей при увеличении рыночной стоимости жилых помещений, ставок аренды по аналогичным жилым помещениям, а также иных обстоятельствах, прямо не влияющих на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга.

Указ регулирует также вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора лизинга на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи.

В нормативном акте урегулированы финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в том числе по вине любой из сторон.

Указ также вводит дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения договоров лизинга жилья.

Нацбанк считает, что указ №109 «создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет собственных средств».

Жилье станет доступнее?

Юрист и владелец недвижимости Сергей Балыкин отмечает, что «теоретически жилье станет доступнее».

- Появление нового инструмента облегчит ситуацию на жилищном рынке и теоретически сделает жилье более доступным. Появятся новые игроки – лизинговые компании, которых будет становиться все больше, между ними развернется конкуренция, они могут вести более рискованную политику, а потому жилье в лизинг могут приобрести даже те граждане, которые не могут взять кредит по неким причинам.

Указ снимает ряд вопросов юридического характера; лизинг и ранее не был запрещен, однако лизинговый рынок являлся достаточно узким. Снимается целый ряд вопросов: с коммунальными платежами, с пропиской, с регистрацией по месту жительства. Вообще надо понимать, что лизинг жилья является промежуточным звеном между арендой жилья и покупкой его в кредит; в отличие от аренды ты приобретаешь жилье в собственность, в отличие от кредита – собственником является лизингодатель, пока ты не выкупишь жилье полностью. В кредит ты покупаешь жилье в собственность, однако имеешь обязательства перед банком, а здесь – обязательства перед лизингодателем. Отсюда всплывают нюансы.

- О каких нюансах идет речь?

- Возникают вопросы о первоначальном взносе; если лизинговые компании будут предоставлять жилье без первоначального взноса, то приблизят его к аренде. Расширение лизинга некоторым образом оживит рынок недвижимости.

Если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, у людей не будет возможности взять жилье ни в кредит, ни в лизинг – затея с лизингом просто провалится.

Лизинговые компании не всегда играют честно: в пределах закона, но не до конца честно. Договора лизинга могут быть очень невыгодными для граждан и чрезвычайно выгодными для лизингодателей. А с учетом того, что квартира остается в собственности лизингодателя, не исключены скандалы: ты выплатил определенную стоимость квартиры, предоставил дополнительные гарантии в виде поручителей. Однако ты просрочил (например, по болезни) лизинговые платежи. Тебя гонят из квартиры, часть уплаченных денег не вернут, но наложат на твоих поручителей штрафные санкции. Гражданин остается и без квартиры, и без денег.

Необходимо очень и очень внимательно читать договор и понимать, что договор лизинга заключается на длительный срок, за который может случиться все, что угодно. Все эти нюансы следовало бы тщательнее проработать на законодательном уровне, решить возможные потенциальные проблемы через страхование.

Но вопросы однозначно есть.