МИНСК, 7 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. Рэпер Noize MС, стилист Влад Лисовец и лингвист Максим Кронгауз, которые прочтут текст "Тотального диктанта" в субботу, 8 апреля, рассказали Sputnik, как лучше подготовиться к "тотальной" проверке грамотности и с каким настроем потенциальным участникам лучше подойти к этой популярной образовательной акции.

Рэп-исполнитель Noize MС (Иван Алексеев) посоветовал участникам "Тотального диктанта" за оставшиеся часы повторить правила русского языка и подумать над пробелами в знаниях. А главное, считает он, "быть смелым" и несмотря ни на что "дойти до места проведения диктанта".

"Чтобы подготовиться к "Тотальному диктанту" нужно, конечно, много читать и писать на русском языке. Нужно дружить с русским языком. Если такой повседневной привычки нет, безусловно, это отразиться на результатах. За оставшиеся часы, наверное, стоит повторить самые сложные правила. Это сугубо индивидуально. Каждый человек, я думаю, знает, в каких областях у него проседает грамотность", — уверен рэпер.

Стилист Влад Лисовец предложил относиться к диктанту как к игре и подчеркнул, что главное — верить в себя.

"Ни в коем случае не бойтесь. И недооценивать себя было бы ошибкой. "Тотальный диктант" — хорошая проверка знаний, надо попытаться абстрагироваться и внимательно слушать речь диктора. Постарайтесь услышать текст так, как читает преподаватель, а не так, как хочется вам. Относитесь к происходящему как к игре, и вы легко пройдете этот экзамен. Но перед игрой лучше все-таки прочесть пять-шесть страниц классической литературы", — посоветовал Лисовец.

В последний день перед "Тотальным диктантом" важно настроиться на приятное событие, а вот готовиться надо было заранее, считает лингвист Максим Кронгауз. И главное, отметил ученый, не списывать: "Диктант, скорее, приятное событие, а не проверка или сложный экзамен. Это добровольное задание, и списывание делает его бессмысленным".



© Sputnik Виталий Аньков "Тотальный диктант" в Минске напишут на 7 площадках

"Тотальный диктант" — просто приобщение к действительно очень популярному и даже престижному событию. Приятно собраться вместе, чтобы сделать что-то, связанное с русским языком и русской культурой. Цель диктанта — проверить себя. Если человек участвует в диктантах несколько лет, то он уже примерно понимает свой уровень грамотности, понимает, где делает ошибки, и это тоже полезно, если вы хотите улучшить результат", — подчеркнул Кронгауз.

В 2017 году для "Тотального диктанта" был выбран текст российского писателя и историка Леонида Юзефовича, который называется "Город и река" и представляет собой маленькие эссе о трех городах, где жил писатель — Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек.