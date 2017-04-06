Президент Беларуси Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «Мир».

3 апреля в Санкт-Петербурге, когда только началась ваша встреча с президентом России, ровно в 20 километрах происходит теракт. Мы знаем, что погибли 14 человек, более полусотни ранены. Среди погибших не только граждане России, но и граждане Казахстана и Азербайджана. Как вы думаете, какие совместные действия можно предпринять против атаки, которая представляет явный террористический интернационал?