Президент Беларуси Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «Мир».
3 апреля в Санкт-Петербурге, когда только началась ваша встреча с президентом России, ровно в 20 километрах происходит теракт. Мы знаем, что погибли 14 человек, более полусотни ранены. Среди погибших не только граждане России, но и граждане Казахстана и Азербайджана. Как вы думаете, какие совместные действия можно предпринять против атаки, которая представляет явный террористический интернационал?
Лукашенко: Вы правильно сказали. Я первый раз слышу такую формулировку, она очень точная - «террористический интернационал». Но против подобных синдикатов интернациональных бороться можно только интернационально, то есть сообща. Вы знаете, что еще хочу подчеркнуть - вы мне по Питеру задали вопрос, конечно, мы готовились, были многие противоречия, проблемы в отношениях Белоруссии и России по определенным вопросам, и это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече, идем на нее, и здесь происходит параллельно теракт. И все эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев - мы были полны решимости разрубить этот гордиев узел, - все они отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит теракт и гибнут люди, которых мы должны защитить? Вот вопросы безопасности были запланированы как основные, вопросы обороны тоже были как основные запланированы к переговорам с Путиным, они вышли на первый план. Все остальное, житейское, отошло на второй план. Мы там меньше посвятили времени урегулированию этих вопросов. Мы обратили внимание, прежде всего, на это, вот это урок был нам в ту минуту, и это должно послужить уроком всем. Сейчас проходят акции в России и странах СНГ по единению с Питером, так называются «Питер, мы с тобой», вот как вы считаете, объединение, солидарность нации, она поможет в борьбе с терроризмом? Конечно, поможет. Может, где-то наперед настораживаем людей, солидарность никогда не бывает лишней, даже для такого крупного государства, как Россия. Мы говорим, и сами россияне говорят, что питерцы, вы не одни, мы с вами, держитесь, мы вам поможем. Это страшное событие натолкнуло меня на мысль о борьбе с терроризмом. Сейчас многие, особенно в российских СМИ, переводят русло обвинения в адрес спецслужб. Да, спецслужбы призваны бороться, пытаться нейтрализовать террористические акты, но это практически невозможно. Когда человек, не жалея жизни, смертник, идет на такое мероприятие, как ты его отследишь? Это практически невозможно. Ну не проникнет он в метро - своей цели будет добиваться в других многолюдных местах. Ведь миллионы людей - в том же Питере больше пяти миллионов, плюс гостей миллиона два. Семь миллионов в результате. Что, каждого проверишь? Конечно, нет. Поэтому я прихожу к выводу, что борьба с терроризмом - это не только и не столько работа спецслужб, это работа всего государства. Если мы этого не поймем и после очередного события террористического будем на голгофу тащить и отрубать голову спецслужбам, значит, мы никогда не предотвратим это страшное явление. Это очень серьезное, страшное явление, причина которого в комплексе.
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