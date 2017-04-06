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Лукашенко: ученым надо платить больше, но только за результат

07.04.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Уравниловки не должно быть в оплате труда ученых, зарплаты научным кадрам нужно повышать, но при условии реальных достижений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси.

Лукашенко: ученым надо платить больше, но только за результат
© Flickr/ Andy Simmons
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Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, президент против того, чтобы "давать деньги просто так" – их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь.

Вместе с тем в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Лукашенко уверен, что "ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат".

В ходе совещания были рассмотрены различные предложения по решению проблем, существующих в белорусской науке, в том числе в части улучшения ее кадрового потенциала. Глава государства в целом поддержал озвученную на совещании идею использовать результаты реализации научно-технической программы как основу для кандидатской, докторской диссертации.

Президент отметил, что перед совещанием обстоятельно ознакомился с представленной в НАН выставкой научных и научно-технических достижений, на которой показаны новейшие разработки различные министерств, ведомств и отечественных предприятий. По словам главы государства, важно, чтобы эти хорошие, даже мирового уровня достижения не затмили те проблемы, которые существуют сегодня в науке.

Лукашенко потребовал, чтобы проблемы не замалчивались, не ретушировались, а излагалось реальное положение дел. "Нам не надо формально подходить к обсуждению вопросов. Мы должны выкристаллизовать те проблемы, на которые надо обратить внимание для принятия последующих важных решений на перспективу", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что в свое время, еще в начале его президентства, было много предложений касательно дальнейшего существования Национальной академии наук, в том числе звучали предложения закрыть учреждение. 

Президент призвал участников совещания по-деловому, четко обсудить, насколько отвечает современным реалиям существующая система управления и функционирования науки. 

Глава государства также заявил о том, что важно совершенствовать, а не реформировать научную отрасль.

 
Теги: Минск
 
 
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Государство готово финансировать науку в большем объеме, это необходимо для инновационного развития страны.

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