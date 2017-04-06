Брестский областной суд оставил в силе приговор в отношении 25-летней жительницы Барановичей, которая получила срок за то, что заразила своего молодого человека ВИЧ.

Обвиняемая узнала о том, что больна ВИЧ, в 2013 году. Тогда же с нее взяли расписку о том, что она будет предупреждать о своем диагнозе партнеров.

В 2016 году у девушки завязались романтические отношения с молодым человеком, который на 5 лет ее младше. Как установили следователи, с февраля по ноябрь 2016 года молодые люди неоднократно вступали в интимную связь. При этом девушка о своем заболевании партнера не предупреждала.

20-летний житель Барановичей узнал о том, что стал носителем ВИЧ во время прохождения медкомиссии в военкомате.

«17 февраля суд Барановичского района и города Барановичи признал девушку виновной по ч.2 ст. 157 УК (Заражение ВИЧ с косвенным умыслом) и назначил 2 года лишения свободы в колонии общего режима», — сообщила TUT.BY заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Вера Филоник.

Приговор обжаловали и обвиняемая, и потерпевший — ее парень. Молодые люди требовали смягчить наказание, так как любят друг друга и планируют создать семью.

7 апреля коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор без изменений.