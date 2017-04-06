Вечером 28 марта в урочище «Ольшина Ланцевская» вблизи деревни Ланцевичи Мостовского района егеря обнаружили застреленной европейскую косулю. По факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в крупном размере, Мостовским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте СК.



Фото: sk.gov.by

Подозреваемые — трое мужчин, жители Мостов и деревни Большие Степанишки.

В рамках расследования уголовного дела в их домах провели обыски. В результате у одного из них обнаружены и изъяты спрятанные на чердаке винтовки Мосина образца 1891/1930 годов и ТОЗ-8м, а также 372 патрона калибра 7,62 мм.

Согласно заключению экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, обе винтовки являются длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а патроны пригодны для производства выстрелов. Следователи возбудили в отношении их владельца еще одно уголовное дело по факту незаконных действий с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Также у подозреваемых изъяты три легально хранящихся зарегистрированных охотничьих ружья и 200 граммов пороха. На них и иное его имущество, а также имущество двух других соучастников незаконной охоты, наложен арест. В том числе и на три автомобиля, которые принадлежат каждому из них.



Фото: sk.gov.by

Все трое подозреваемых ранее к уголовной ответственности не привлекались. Обладатель незаконно хранившегося оружия и боеприпасов не работает, второй соучастник является индивидуальным предпринимателем, третий — работает в одной из организаций района. Все хорошо материально обеспечены. Подозреваемые заключены под стражу.

Причиненный государству ущерб в размере 2760 рублей возмещен в полном объеме на стадии предварительного расследования.