﻿ В Мостовском районе у браконьеров нашли незарегистрированное оружие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мостовском районе у браконьеров нашли незарегистрированное оружие

07.04.2017 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 28 марта в урочище «Ольшина Ланцевская» вблизи деревни Ланцевичи Мостовского района егеря обнаружили застреленной европейскую косулю. По факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в крупном размере, Мостовским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте СК.


Фото: sk.gov.by

Подозреваемые — трое мужчин, жители Мостов и деревни Большие Степанишки.

В рамках расследования уголовного дела в их домах провели обыски. В результате у одного из них обнаружены и изъяты спрятанные на чердаке винтовки Мосина образца 1891/1930 годов и ТОЗ-8м, а также 372 патрона калибра 7,62 мм.

Согласно заключению экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, обе винтовки являются длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а патроны пригодны для производства выстрелов. Следователи возбудили в отношении их владельца еще одно уголовное дело по факту незаконных действий с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Также у подозреваемых изъяты три легально хранящихся зарегистрированных охотничьих ружья и 200 граммов пороха. На них и иное его имущество, а также имущество двух других соучастников незаконной охоты, наложен арест. В том числе и на три автомобиля, которые принадлежат каждому из них.


Фото: sk.gov.by

Все трое подозреваемых ранее к уголовной ответственности не привлекались. Обладатель незаконно хранившегося оружия и боеприпасов не работает, второй соучастник является индивидуальным предпринимателем, третий — работает в одной из организаций района. Все хорошо материально обеспечены. Подозреваемые заключены под стражу.

Причиненный государству ущерб в размере 2760 рублей возмещен в полном объеме на стадии предварительного расследования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в крупном размере Мостовским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: ученым надо платить больше, но только за результат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика