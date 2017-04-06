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8 лет колонии: суд вынес приговор гимназисту, напавшего с ножом на учительницу
07.04.2017 14:32 — Новости Общества | Tut.by
Почти два месяца Минский городской суд в закрытом режиме рассматривал дело 16-летнего Д. В первый день процесса у всех участников взяли подписку о неразглашении, поэтому никто не знал, что происходило в зале суда, что в последнем слове сказал ученик столичной гимназии № 74 и какой срок для него запросил прокурор.
В пятницу, 7 апреля, суд огласил приговор по делу гимназии № 74. Подростка Д. признали виновным по ч.1 ст. 14 «Покушение на преступление», п. 6, п. 10 ч.2 ст. 139 УК «Убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и приговорили гимназиста к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальное наказание, которое грозило парню — 12 лет. Еще до оглашения приговора было принято решение: фото и видеосъемка судебного процесса будет запрещена. Фотографов и операторов в зал не пустили.
Напомним,
Как узнал TUT.BY, школьник только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. Несмотря на то, что он стал фигурантом уголовного дела, одноклассники все это время писали ему письма в СИЗО, а некоторые даже
В единственном интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, Валентина Владимировна придиралась к Д. и вызывала в школу родителей.
— Говорили с мужем сыну: «
Она также добавила, что орудие преступления — нож — так и не нашли. Сразу после ЧП возле гимназии нашли кусок лезвия от столового ножа, отправили на экспертизу, а там нет ни отпечатков пальцев, ни следов крови Д.
Пока шло расследование, суд, гимназия отказывалась комментировать ситуацию. Уже перед допросом в Минском городском суде коллеги Валентины Владимировны пообещали рассказать свою правду после приговора.
А адвокат потерпевшей учительницы отмечала:
— Меня шокирует, как в СМИ освещается вся ситуация. Какие только версии ни выдвигались, какие только ярлыки ни навешивали, — комментировала защитник Анна Дакутько.
Осенью 2016 года Валентина Владимировна
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Почти два месяца Минский городской суд в закрытом режиме рассматривал дело 16-летнего Д. В первый день процесса у всех участников взяли подписку о неразглашении,...
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