МИНСК, 7 апр —Sputnik. Минский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы гимназиста Д., который признан виновным в покушении на убийство учителя, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

В соответствии с приговором, отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Подросток признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью.

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