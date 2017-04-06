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Суд приговорил напавшего на учителя гимназиста к 8 годам
07.04.2017 14:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр —Sputnik. Минский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы гимназиста Д., который признан виновным в покушении на убийство учителя, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.
В соответствии с приговором, отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Подросток признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью.
Последует
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Поскольку обвиняемый - несовершеннолетний, дело рассматривалось за закрытыми дверями, в ходе судебного процесса родственники и свидетели комментариев не давали.
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