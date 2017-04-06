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Госжилье в лизинг нельзя будет купить
07.04.2017 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Государственное жилье на условиях финансовой аренды (лизинга) приобрести будет нельзя, заявил в пятницу начальник отдела регулирования лизинговой деятельности управления регулирования небанковских операций Национального банка Беларуси Александр Дедков.
© Sputnik Григорий Сысоев
Президент Александр Лукашенко указом №109 урегулировал вопросы жилищного лизинга в стране. Направлен документ на то, чтобы жилье стало белорусам более доступным, однако приобрести в лизинг квартиру можно будет только частную.
"Указ №109 регулирует отношения по приобретению в лизинг одноквартирных жилых домов (это коттедж, дача и так далее) и квартир, которые находятся в частном жилищном фонде, то есть государственное жилье в этом указе не рассматривается как предмет лизинга", – пояснил представитель Нацбанка, его слова привела
Указ главы государства, нормирующий практику предоставления жилья в лизинг, вступит в силу в октябре 2017 года.
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По словам представителя Нацбанка, в лизинг приобрести можно будет только дома и квартиры из частного жилфонда.
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