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Как сохранить здоровье с рождения до старости: самые важные советы героев проекта "Доктора"
07.04.2017 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Систематические посильные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, правильное питание и отдых можно назвать золотыми правилами сохранения здоровья. Именно о них вспоминает практически каждый герой
В День здоровья мы собрали самые важные советы наших собеседников о том, как сохранить бодрость духа и тела с самого рождения и до глубокой старости.
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В День здоровья мы собрали самые важные советы наших собеседников о том, как сохранить бодрость духа и тела с самого рождения и до глубокой старости.
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