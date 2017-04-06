Систематические посильные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, правильное питание и отдых можно назвать золотыми правилами сохранения здоровья. Именно о них вспоминает практически каждый герой проекта «Доктора» .

В День здоровья мы собрали самые важные советы наших собеседников о том, как сохранить бодрость духа и тела с самого рождения и до глубокой старости.

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