Совмин поменял некоторые правила предоставления иностранным гражданам убежища в Беларуси.

Согласно постановлению Совета Министров от 3 апреля 2017 г. № 246, вносятся изменения и дополнения в документы правительства, касающихся порядка предоставления иностранцам убежища в Республике Беларусь и наделения иностранцев, которым предоставлено убежище в Республике Беларусь, дополнительными правами. Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции».

«В частности, внесены соответствующие изменения и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. № 953 ”О некоторых вопросах профессионально-технического образования“ и от 21 июля 2011 г. № 980 ”Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах“. Внесенные коррективы позволяют иностранцам, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, реализовать право на получение образования наравне с гражданами Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Сообщается также, что согласно закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по сдаче в наем (поднаем) жилых помещений, представляют в орган внутренних дел информацию о временно пребывающих в Республике Беларусь иностранцах. С 1 октября 2017 года вступит в силу предусмотренная Законом норма, которой определено время представления такой информации.

Для того, чтобы указанные субъекты хозяйствования имели возможность предоставления информации об иностранных гражданах (и лицах без гражданства), временно пребывающих в Республике Беларусь, через интернет, на едином портале электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы создается специальная электронная услуга.

Основные пункты принятого постановления вступают в силу с 1 июля 2017 г.