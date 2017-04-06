У государственного обвинения есть все основания, чтобы запросить смертную казнь для некоторых фигурантов дела «черных риелторов» в Могилеве, заявил БелаПАН прокурор Александр Романов. Смертная казнь грозит Игорю Гершанкову и Семену Бережному.



Фото: Следственный комитет

— Данное дело довольно редкое и резонансное, с большим количеством жертв. Оно находится на контроле у главы государства, и поэтому подход к его расследованию максимально серьезный и взвешенный, — сказал гособвинитель.

По словам Романова, дело состоит из 71 тома, в качестве свидетелей по нему проходят около 400 человек.

Слушание проходит в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранение без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009—2015 годах. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

7 апреля суд продолжил допрос свидетелей. Одним из них выступила жительница Могилева, проживающая в доме на улице Орловского, которая знала одну из жертв — Витковскую. Погибшая женщина жила одна по соседству, была симпатичной, влюбчивой и открытой, рассказала свидетельница, отмечая, что Витковская любила выпить и не гнушалась оказывать сексуальные услуги за деньги.

Женщина сообщила суду, что Витковская рассказала о знакомстве с мужчиной, который стал за ней ухаживать, дарить цветы, конфеты. Она говорила, что вместе с кавалером собирается продать свою квартиру за 30 тыс. долларов, чтобы затем купить в центре города за 20 тысяч, а еще за 10 тысяч обставить новое жилье, рассказала свидетельница. Затем она перестала видеть Витковскую и решила, что соседка переехала. О ее гибели узнала только, когда пришел следователь.

Убийство Витковской произошло в феврале 2014 года. Труп женщины впоследствии был найден захороненным на кладбище у деревни Кадино Могилевского района.