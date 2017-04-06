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Рыбак в Лидском районе спас тонущую в реке девочку

07.04.2017 16:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Житель агрогородка Ходоровцы Лидского района спас тонущую в реке Лебеда девочку, сообщила в пятницу "Лідская газета".

Рыбак в Лидском районе спас тонущую в реке девочку
© Flickr/ Elliott Brown
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Произошел инцидент в среду 5 апреля: Денис Шершень рыбачил вместе со своим другом, а неподалеку у реки играли дети. В какой-то момент около берега появились две девочки, а спустя несколько мгновений одна из них оказалась в воде.

"Хорошо, что я находился на одной стороне берега с ребенком. Течением девочку успело отнести больше чем на 30 метров от того места, где она упала. Когда я подъехал, ребенок уже перестал бороться за жизнь – у него закончились силы. Девочка начала уходить под воду. Я быстро сбросил рыбацкие сапоги и прыгнул за ней", – поделился мужчина.

Затем подоспевшие родственники девочки забрали ее у рыбака и помогли ему выбраться из реки.

Как уточнил изданию знакомый Шершеня, спасенную девочку звали Любой, она, как и ее родственники – цыганской народности.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ребенок упал в воду, ее течением отнесло на 30 метров – сама девочка на берег выбраться не могла.

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