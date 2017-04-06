﻿ Здравоохранение, соцзащита, спорт. В Бресте пройдут телефонные линии с чиновниками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здравоохранение, соцзащита, спорт. В Бресте пройдут телефонные линии с чиновниками

07.04.2017 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Четыре прямые линии пройдут с 09.00 до 12.00 в субботу 8 апреля, сообщается на сайтах областного и городского исполнительных комитетов.

Зампред Брестского облисполкома Олег Величко примет звонки граждан по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт). Звонить можно по телефону 21−31−21.

Заместитель председателя Брестского горисполкома Сергей Жуков, который курирует социальную сферу, спорт, идеологию и образование, ответит на вопросы по телефону 21−03−86.

Жители Ленинского района города могут обратиться к замглавы администрации Светлане Козлович (тел. 21−06−12), а жители Московского — замглавы администрации Алле Ульяницкой (тел. 42−40−77).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре прямые линии пройдут с 09.00 до 12.00 в субботу 8 апреля

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Рыбак в Лидском районе спас тонущую в реке девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика