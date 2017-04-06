Четыре прямые линии пройдут с 09.00 до 12.00 в субботу 8 апреля, сообщается на сайтах областного и городского исполнительных комитетов.

Зампред Брестского облисполкома Олег Величко примет звонки граждан по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт). Звонить можно по телефону 21−31−21.

Заместитель председателя Брестского горисполкома Сергей Жуков, который курирует социальную сферу, спорт, идеологию и образование, ответит на вопросы по телефону 21−03−86.

Жители Ленинского района города могут обратиться к замглавы администрации Светлане Козлович (тел. 21−06−12), а жители Московского — замглавы администрации Алле Ульяницкой (тел. 42−40−77).