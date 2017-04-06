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"Ивацевичдрев": сотрудники в шоке от задержания директора

07.04.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Задержание бывшего руководителя "Ивацевичдрева" для сотрудников предприятия стало шоком, рассказал Sputnik исполняющий обязанности директора компании Николай Поплавский.

"Ивацевичдрев": сотрудники в шоке от задержания директора
© Sputnik / Виктор Толочко
КГБ о задержании директора "Ивацевичдрев" и его сына

Комитет госбезопасности Беларуси объявил накануне о вскрытой коррупционной деятельности генерального директора ОАО "Ивацевичдрев" Владимира Шульги и его сына. Оба подозреваемых были задержаны, по версии следствия они нанесли предприятию ущерб в 225 тысяч евро.

"Мы работаем, как и работали. При той же производительности. Все производство работает. Для нас новость о его задержании была шоком", — рассказал Sputnik Поплавский.

По словам собеседника агентства, при Шульге предприятие функционировало на 20% сверх установленной мощности. "Вопросов никаких не было", – добавил он.

"С его родственниками не знаком. Никогда их не видел. Он же в большинстве своим жил в Минске с семьей. Выходные там, а в будние дни тут", – поделился собеседник Sputnik.

Поплавский признался: бывший руководитель казался ему нормальным человеком. Как уточнил и.о. гендиректора, на заводе его предшественник проработал четыре с половиной года.

По информации следствия, предприятие осуществляло закупки меламина из Китая через две иностранные компании, зарегистрированные в Литве и Шотландии, а затем "Ивацевичдрев" под руководством задержанного Шульги покупал их по цене, вдвое превышающей изначальную стоимость. По примерным подсчетам, ущерб предприятию составил более 200 тысяч евро.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По словам собеседников агентства, руководитель им казался нормальным человеком, он проработал на предприятии 4,5 года.

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