﻿ Более чем 20 столичным мостам нужен капремонт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более чем 20 столичным мостам нужен капремонт

07.04.2017 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В проведении капитального ремонта нуждаются 22 мостовых сооружения, находящихся на балансе УП «Горавтомост», сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы директор унитарного предприятия Валерий Уласевич, пишет БЕЛТА. Отметим, что в прошлом году эта цифра равнялась двадцати.


Всего в хозяйственном ведении предприятия находятся 102 мостовых сооружения, из них 68 общей площадью около 156,6 тысяч квадратных метров расположены в столице, 34 — на магистралях.

По словам Валерия Уласевича, с начала текущего года на мостах провели ямочный ремонт покрытия на общей площади свыше 1,4 тысяч квадратных метров, ведутся работы по окраске перил и ограждений путепроводов. Также приводятся в порядок подземные пешеходные переходы (их на балансе УП «Горавтомост» 92). Выполняется ремонт пандусов, поручней, ступеней, обновляются знаки ориентирования, проводится замена ламп, оштукатуривание потолков.

В период месячника по наведению порядка работы организованы в течение полного светового дня, а также в ночную смену. В мае планируется приступить к ремонту путепровода по проспекту Победителей через улицу Богдановича, в июне — путепровода по улице Долгобродской через улицу Ванеева. Замену асфальтобетонного покрытия проведут в текущем году на проезжих частях 8 мостов и путепроводов, продолжится обустройство декоративных фасадов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году эта цифра была на два меньше.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Здравоохранение, соцзащита, спорт. В Бресте пройдут телефонные линии с чиновниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика