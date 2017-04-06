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Карпенко: Беларусь готова обсудить с ЕС все вопросы в сфере образования
07.04.2017 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Беларусь открыта для обсуждения с ЕС любых вопросов в сфере образования, заявил глава Министерства образования Игорь Карпенко.
© Sputnik Илья Питалев
В пятницу в Минске глава Представительства ЕС в республике Беларусь Андреа Викторин посетила с визитом ведомство, в ходе которого провела встречу министром.
"Мы открыты для диалога и готовы обсуждать любые вопросы, которые нам будут интересны и решение которых будет полезным обеим сторонам", – цитирует слова Карпенко пресс-служба Минобразования.
В свою очередь Викторин заявила, что она по профессии является преподавателем, и поэтому сфера образования является наиболее значимой в ее жизни.
"Я уже не первый раз посещаю министерство. В последний раз здесь было подписано соглашение о финансировании совместной программы развития профессионального образования", – сказала она.
По словам главы Представительства, в Беларуси установились очень хорошие традиции и существует высокая репутация в сфере профессионального образования. Викторин также отметила, что Минобразования удалось не только сохранить лучшие достижения профессиональной школы прошлых лет, а выйти на новый уровень развития, что будет способствовать развитию экономики страны.
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