МИНСК, 7 апр – Sputnik. Беларусь открыта для обсуждения с ЕС любых вопросов в сфере образования, заявил глава Министерства образования Игорь Карпенко.



© Sputnik Илья Питалев Минобр решил, после каких олимпиад можно поступать в вузы без экзаменов

В пятницу в Минске глава Представительства ЕС в республике Беларусь Андреа Викторин посетила с визитом ведомство, в ходе которого провела встречу министром.

"Мы открыты для диалога и готовы обсуждать любые вопросы, которые нам будут интересны и решение которых будет полезным обеим сторонам", – цитирует слова Карпенко пресс-служба Минобразования.

В свою очередь Викторин заявила, что она по профессии является преподавателем, и поэтому сфера образования является наиболее значимой в ее жизни.

"Я уже не первый раз посещаю министерство. В последний раз здесь было подписано соглашение о финансировании совместной программы развития профессионального образования", – сказала она.

По словам главы Представительства, в Беларуси установились очень хорошие традиции и существует высокая репутация в сфере профессионального образования. Викторин также отметила, что Минобразования удалось не только сохранить лучшие достижения профессиональной школы прошлых лет, а выйти на новый уровень развития, что будет способствовать развитию экономики страны.