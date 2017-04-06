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Карпенко: Беларусь готова обсудить с ЕС все вопросы в сфере образования

07.04.2017 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Беларусь открыта для обсуждения с ЕС любых вопросов в сфере образования, заявил глава Министерства образования Игорь Карпенко.

Карпенко: Беларусь готова обсудить с ЕС все вопросы в сфере образования
© Sputnik Илья Питалев
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В пятницу в Минске глава Представительства ЕС в республике Беларусь Андреа Викторин посетила с визитом ведомство, в ходе которого провела встречу министром.

"Мы открыты для диалога и готовы обсуждать любые вопросы, которые нам будут интересны и решение которых будет полезным обеим сторонам", – цитирует слова Карпенко пресс-служба Минобразования.

В свою очередь Викторин заявила, что она по профессии является преподавателем, и поэтому сфера образования является наиболее значимой в ее жизни.

"Я уже не первый раз посещаю министерство. В последний раз здесь было подписано соглашение о финансировании совместной программы развития профессионального образования", – сказала она.

По словам главы Представительства, в Беларуси установились очень хорошие традиции и существует высокая репутация в сфере профессионального образования. Викторин также отметила, что Минобразования удалось не только сохранить лучшие достижения профессиональной школы прошлых лет, а выйти на новый уровень развития, что будет способствовать развитию экономики страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Представительства ЕС похвалила республику за то, что в стране сумели выйти на новый уровень развития подготовки студентов и учащихся.

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