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Мингорсуд оставил в силе приговор бизнесмену Муравьеву
07.04.2017 18:56 — Новости Общества | Tut.by
7 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу бизнесмена Александра Муравьева. В части назначения наказания приговор оставлен без изменений.
Напомним, в январе бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева признали виновным по всем составам преступлений, которые
Под конфискацию попали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Напомним, первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале
Также обвиняемыми по делу Муравьева проходил экс-директор «Мотовело» Казимир Мороз. Его признали виновным в служебной халатности (ст. 428), а также хищении (ч. 4 ст. 210) и приговорили к 5 годам «домашней химии» (ограничение свободы без направления в ИУОТ) с конфискацией имущества.
Вместе с Муравьевым суд обязал Мороза заплатить «Мотовело» ущерб в размере 415 тысяч рублей (почти 220 тысяч долларов по актуальному курсу).
Экс-замдиректора «Мотовело» Татьяну Луковец признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427) и приговорили к 1 году лишения свободы. Однако женщину освободили от отбывания наказания, потому что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
Муравьев и Мороз не признали свою вину, Луковец признала полностью.
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7 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу бизнесмена Александра Муравьева.
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