7 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу бизнесмена Александра Муравьева. В части назначения наказания приговор оставлен без изменений.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в январе бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева признали виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись : мошенничество (ч. 4 ст. 209), хищение (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), организация и пособничество в совершении преступлений (ст. 16). Его приговорили к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и назначили конфискацию имущества — в том числе акций «Мотовело».

Под конфискацию попали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Напомним, первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).

Также обвиняемыми по делу Муравьева проходил экс-директор «Мотовело» Казимир Мороз. Его признали виновным в служебной халатности (ст. 428), а также хищении (ч. 4 ст. 210) и приговорили к 5 годам «домашней химии» (ограничение свободы без направления в ИУОТ) с конфискацией имущества.

Вместе с Муравьевым суд обязал Мороза заплатить «Мотовело» ущерб в размере 415 тысяч рублей (почти 220 тысяч долларов по актуальному курсу).

Экс-замдиректора «Мотовело» Татьяну Луковец признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427) и приговорили к 1 году лишения свободы. Однако женщину освободили от отбывания наказания, потому что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Муравьев и Мороз не признали свою вину, Луковец признала полностью.