МИНСК, 7 апр — Sputnik. Учитель минской гимназии №74, которой ученик нанес 15 ножевых ранений, заявила, что не держит на него зла.



© Sputnik/ Анна Нефедова Суд приговорил напавшего на учителя гимназиста к 8 годам

Минский городской суд сегодня огласил приговор гимназисту, который с ножом напал на учительницу. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

"Я говорила, что не держу зла и что я его простила. На протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили о том, что мы просим суд о милосердии и о снисхождении к этому ребенку", — заявила потерпевшая журналистам после оглашения приговора.

В свою очередь адвокат потерпевшей сказала, что это минимальный срок, который предусмотрен статьей, по которой ему было предъявлено обвинение.

Адвокат обвиняемого считает, что вынесенный приговор жестокий и несправедливый.

"Жестоко, несправедливо, незаконно", — сказан он.

После оглашения приговора стороны не сказали, будут ли обжаловать данный приговор.

Молчание

Судебные слушания по данному резонансному делу прошли за закрытыми дверями. Со всех участников процесса взяли подписку о неразглашении, не было информации о том, какой срок попросил для обвиняемого государственный обвинитель. Особенно на закрытости процесса настаивала потерпевшая сторона, учитель даже потребовала от СМИ удалить ее фотографии, на которых она идет на первое судебное заседание.



© Sputnik / Анна Нефедова Потерпевшая учительница

Из правоохранительных органов также поступало ограниченное количество информации. Было несколько сообщений Следственного комитета о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении школьника, а также о том, что дело передано в суд. Также был один комментарий главы СК Ивана Носкевича о том, что есть результат геномной экспертизы. По его словам, кровь на одежде и рюкзаке школьника принадлежит потерпевшей.



© Sputnik / Виктор Толочко Подробности суда над гимназистом: 8 лет за нападение на учительницу

Меры безопасности

Случай с нападением на преподавателя гимназии стал поводом для заявлений о том, что в школах нужно усилить меры безопасности. В частности, глава МВД Игорь Шуневич заявил журналистам, что одной таких мер может стать пропускной режим в учреждениях образования. Он отметил, что данный вопрос требует обсуждения с руководством Минобразования. "Но в целом, это не милицейская проблема", — сказал Шуневич.

В связи с данной трагедий также был поднят вопрос о жестокости школьников. Михаил Журавков, который тогда был министром образования, заявил, что нужен комплекс мероприятий и мер, направленных на снижение жесткой агрессии в школах. Его планируют разработать в министерстве образования к новому учебному году.

А был ли нож

Один из основных вопросом, который звучал в прессе в связи с данным делом, нашли ли орудие преступления. В первые дни расследования Шуневич сообщил журналистам, что нож найден. Впоследствии в интернете появилась информация о том, что "нож якобы не найден, а найдено лезвие ножа, на котором не было отпечатков".

В соответствии с официальной версией обвиняемый зашел в аудиторию в 8:20, подошел к 57-летней преподавательнице русского языка и нанес женщине 15 ударов острым предметом.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Гимназия №74 в которой произошел трагический инцендент

Жертва и обвиняемый

В прессе появилось только одно интервью потерпевшей 57-летней учительницы, в котором она, в частности, заявила, что не держит ни на кого зла. После нападения она длительное время пробыла в больнице, потом вернулась в ту же гимназию, где работала. Там о ней говорят, что она строгая, но справедливая.

Сразу после того, как произошел данный инцидент, в прессе появилась информация о том, что обвиняемый из семьи известных в Минске врачей. Родители и друзья обвиняемого характеризовали его как уравновешенного молодого человека.

Инцидент произошел в минской гимназии 23 мая: 15-летний подросток напал на 58-летнюю учительницу с ножом, после чего она оказалась в больнице. По факту СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси, а подозреваемый задержан.