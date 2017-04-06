﻿ Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии

07.04.2017 19:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Учитель минской гимназии №74, которой ученик нанес 15 ножевых ранений, заявила, что не держит на него зла.

Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии
© Sputnik/ Анна Нефедова
Суд приговорил напавшего на учителя гимназиста к 8 годам

Минский городской суд сегодня огласил приговор гимназисту, который с ножом напал на учительницу. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

"Я говорила, что не держу зла и что я его простила. На протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили о том, что мы просим суд о милосердии и о снисхождении к этому ребенку", — заявила потерпевшая журналистам после оглашения приговора.

В свою очередь адвокат потерпевшей сказала, что это минимальный срок, который предусмотрен статьей, по которой ему было предъявлено обвинение.

Адвокат обвиняемого считает, что вынесенный приговор жестокий и несправедливый.

"Жестоко, несправедливо, незаконно", — сказан он.

После оглашения приговора стороны не сказали, будут ли обжаловать данный приговор.

Молчание

Судебные слушания по данному резонансному делу прошли за закрытыми дверями. Со всех участников процесса взяли подписку о неразглашении, не было информации о том, какой срок попросил для обвиняемого государственный обвинитель. Особенно на закрытости процесса настаивала потерпевшая сторона, учитель даже потребовала от СМИ удалить ее фотографии, на которых она идет на первое судебное заседание.

Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии
© Sputnik / Анна Нефедова
Потерпевшая учительница

Из правоохранительных органов также поступало ограниченное количество информации. Было несколько сообщений Следственного комитета о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении школьника, а также о том, что дело передано в суд. Также был один комментарий главы СК Ивана Носкевича о том, что есть результат геномной экспертизы. По его словам, кровь на одежде и рюкзаке школьника принадлежит потерпевшей.

Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии
© Sputnik / Виктор Толочко
Подробности суда над гимназистом: 8 лет за нападение на учительницу

Меры безопасности

Случай с нападением на преподавателя гимназии стал поводом для заявлений о том, что в школах нужно усилить меры безопасности. В частности, глава МВД Игорь Шуневич заявил журналистам, что одной таких мер может стать пропускной режим в учреждениях образования. Он отметил, что данный вопрос требует обсуждения с руководством Минобразования. "Но в целом, это не милицейская проблема", — сказал Шуневич.

В связи с данной трагедий также был поднят вопрос о жестокости школьников. Михаил Журавков, который тогда был министром образования, заявил, что нужен комплекс мероприятий и мер, направленных на снижение жесткой агрессии в школах. Его планируют разработать в министерстве образования к новому учебному году.

А был ли нож

Один из основных вопросом, который звучал в прессе в связи с данным делом, нашли ли орудие преступления. В первые дни расследования Шуневич сообщил журналистам, что нож найден. Впоследствии в интернете появилась информация о том, что "нож якобы не найден, а найдено лезвие ножа, на котором не было отпечатков".

В соответствии с официальной версией обвиняемый зашел в аудиторию в 8:20, подошел к 57-летней преподавательнице русского языка и нанес женщине 15 ударов острым предметом.

Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Гимназия №74 в которой произошел трагический инцендент

Жертва и обвиняемый

В прессе появилось только одно интервью потерпевшей 57-летней учительницы, в котором она, в частности, заявила, что не держит ни на кого зла. После нападения она длительное время пробыла в больнице, потом вернулась в ту же гимназию, где работала. Там о ней говорят, что она строгая, но справедливая.

Сразу после того, как произошел данный инцидент, в прессе появилась информация о том, что обвиняемый из семьи известных в Минске врачей. Родители и друзья обвиняемого характеризовали его как уравновешенного молодого человека.

Инцидент произошел в минской гимназии 23 мая: 15-летний подросток напал на 58-летнюю учительницу с ножом, после чего она оказалась в больнице. По факту СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси, а подозреваемый задержан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат гимназиста, которого приговорили к 8 годам лишения свободы, считает вынесенный ему приговор жестоким и несправедливым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мингорсуд оставил в силе приговор бизнесмену Муравьеву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика