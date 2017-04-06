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Корона для супермамы: в Беларуси выбрали лучшую маму
07.04.2017 21:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Лучшую маму выбрали в Беларуси. В этот раз за
До финала участницам конкурса пришлось выполнить несколько заданий. Были и творческие задания, день красоты, фотосессии в различных стилях, финансовый день, когда они планировали бюджет. Участницы вместе с детьми и мужьями пели, танцевали, читали стихи. Кому члены жюри отдали корону победительницы, смотрите в репортаже корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.
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