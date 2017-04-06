﻿ Корона для супермамы: в Беларуси выбрали лучшую маму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корона для супермамы: в Беларуси выбрали лучшую маму

07.04.2017 21:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Лучшую маму выбрали в Беларуси. В этот раз за почетный титул боролись десять многодетных мам. Все участницы успевают работать, вести хозяйство, растить детей и при этом прекрасно выглядеть.

До финала участницам конкурса пришлось выполнить несколько заданий. Были и творческие задания, день красоты, фотосессии в различных стилях, финансовый день, когда они планировали бюджет. Участницы вместе с детьми и мужьями пели, танцевали, читали стихи. Кому члены жюри отдали корону победительницы, смотрите в репортаже корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За корону «Супермамы» в этом году боролись десять участниц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Учитель гимназии, на которую напал ученик: мы просили суд о милосердии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика