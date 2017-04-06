Лучшую маму выбрали в Беларуси. В этот раз за почетный титул боролись десять многодетных мам. Все участницы успевают работать, вести хозяйство, растить детей и при этом прекрасно выглядеть.

До финала участницам конкурса пришлось выполнить несколько заданий. Были и творческие задания, день красоты, фотосессии в различных стилях, финансовый день, когда они планировали бюджет. Участницы вместе с детьми и мужьями пели, танцевали, читали стихи. Кому члены жюри отдали корону победительницы, смотрите в репортаже корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.