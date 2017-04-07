Оболонский суд Киева вынес приговор 12 бойцам добровольческой спецроты милиции «Торнадо». Среди осужденных и белорус Даниил Ляшук (Моджахед). Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Командир «Торнадо» Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, его заместитель Николай Цукур — девять лет, боец Даниил Ляшук, известный также как Моджахед, осужден на 10 лет.

Еще один боец получил девять лет и шесть месяцев, три бойца получили по девять лет, один — восемь лет, остальные четверо получили пятилетние условные сроки.

«Мы уважаем решение Оболонского райсуда, но нами после анализа приговора и изучения данного приговора будет подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд города Киева. Мы считаем, что очень мягкое наказание данному обвинению», — заявил в эфире «112 Украина» прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Судебный процесс длился несколько месяцев и проходил в закрытом режиме. Оказавшихся на скамье подсудимых бывших бойцов «Торнадо» обвинили в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Прокуроры и судьи, ведущие процесс, подвергались колоссальному давлению со стороны общественности. У здания суда сторонники комбата, не согласные с его арестом, устраивают стычки с солдатами Национальной гвардии. Их поддерживали некоторые депутаты Верховной рады.

Ляшука украинские правоохранительные органы искали более двух месяцев. Его задержали его в гостиничном комплексе под Киевом. Ляшука обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации из числа работников милиции роты патрульно-постовой службы «Торнадо».



Фото из Facebook

«Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений», — рассказал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Добровольческий батальон «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. 18 июня прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о его расформировании.