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Вынесены приговоры бывшим бойцам украинского батальона "Торнадо". Белорус Ляшук получил 10 лет

07.04.2017 23:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Оболонский суд Киева вынес приговор 12 бойцам добровольческой спецроты милиции «Торнадо». Среди осужденных и белорус Даниил Ляшук (Моджахед). Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Командир «Торнадо» Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, его заместитель Николай Цукур — девять лет, боец Даниил Ляшук, известный также как Моджахед, осужден на 10 лет.

Еще один боец получил девять лет и шесть месяцев, три бойца получили по девять лет, один — восемь лет, остальные четверо получили пятилетние условные сроки.

«Мы уважаем решение Оболонского райсуда, но нами после анализа приговора и изучения данного приговора будет подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд города Киева. Мы считаем, что очень мягкое наказание данному обвинению», — заявил в эфире «112 Украина» прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Судебный процесс длился несколько месяцев и проходил в закрытом режиме. Оказавшихся на скамье подсудимых бывших бойцов «Торнадо» обвинили в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Прокуроры и судьи, ведущие процесс, подвергались колоссальному давлению со стороны общественности. У здания суда сторонники комбата, не согласные с его арестом, устраивают стычки с солдатами Национальной гвардии. Их поддерживали некоторые депутаты Верховной рады.

Ляшука украинские правоохранительные органы искали более двух месяцев. Его задержали его в гостиничном комплексе под Киевом. Ляшука обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации из числа работников милиции роты патрульно-постовой службы «Торнадо».


Фото из Facebook

«Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений», — рассказал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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Добровольческий батальон «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. 18 июня прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о его расформировании.

 
Теги: Брест
 
 
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Судебный процесс длился несколько месяцев. Оказавшихся на скамье подсудимых бывших бойцов "Торнадо" обвинили в похищении и истязании местных жителей в пригороде...

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