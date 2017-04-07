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Поздравление министра обороны Республики Беларусь  с Днём войск противовоздушной обороны

07.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны войск противовоздушной обороны!

9 апреля 2017 года в Республике Беларусь отмечается День войск противовоздушной обороны. С первых дней своего существования войска ПВО были войсками переднего края, принимали участие во всех сражениях по защите Отечества, прошли героический боевой путь.

В годы Великой Отечественной войны, проявляя беспримерное мужество, самоотверженность, несгибаемую стойкость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, воины противовоздушной обороны на всех фронтах героически противостояли врагу. На боевом счету соединений, частей и подразделений ПВО более 7.300 уничтоженных самолетов врага, свыше 1.000 танков, более 1.500 орудий и другой боевой техники. Бессмертными подвигами прославили свои имена летчики-истребители, артиллеристы-зенитчики, пулеметчики, прожектористы, аэростатчики, воины частей воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Летопись мирной истории войск противовоздушной обороны — пример достойного продолжения боевых традиций фронтовиков. Сегодняшнее поколение воинов противовоздушной обороны успешно решает задачи в интересах обеспечения военной безопасности суверенной независимой Беларуси.

Поздравляю военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, чистого мирного неба над головой, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо нашего Отечества — Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков

 
 
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Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны войск противовоздушной обороны!...

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