Прибыла вторая партия вертолётов Ми‑8МТВ‑5

В соответствии с Государственной программой вооружения на 2016–2020 годы в в/ч 06752 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь поступило шесть новых вертолетов Ми‑8МТВ‑5.

Приземлившиеся вчера на аэродроме Мачулищи вертолеты являются второй партией контракта на поставку двенадцати военных вертолетов Ми‑8 МТВ‑5, который был подписан представителями холдинга «Вертолеты России» в ходе международного военно-технического форума «Армия‑2015».

Выполнение условий контракта в установленные сроки является ярким свидетельством тесного военно-технического сотрудничества Беларуси и России в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и реализации совместных решений по функционированию и совершенствованию Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.