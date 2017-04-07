В одном из недавних номеров «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» мы писали о том, что в Шумилинском районе Витебской области, выполняя учебно-боевые задачи в ходе тактического учения с 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой, во время проведения десантирования из самолета Ил‑76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому.

На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение куполов парашютов. В результате этого у гвардии рядового Евгения Жарского купол погас. Гвардии рядовой Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они приземлились под куполом Дмитрия.





Мы связались с мамой Дмитрия Страчука Натальей Михайловной, чтобы поговорить о сыне.

— Он рос обычным мальчишкой. С детства помогал в семье по хозяйству, ведь работы в сельской местности всегда хватало (семья живет в агрогородке Томашовка на Брестчине. — Авт.), — рассказала Наталья Страчук. — После окончания Томашовской СШ Брестского района Дмитрий пошел работать в ОАО «Комаровка» трактористом-машинистом. Техника ему всегда нравилась, к ней его приучил отец Владимир Александрович, который тоже работает трактористом-машинистом. Когда мы с мужем узнали о том, что совершил сын во время срочной военной службы на учении, мы обрадовались — и очень гордимся им. Как мне известно, он уже совершил семь прыжков с парашютом. Дима нам никогда не говорит, когда будет прыгать, чтобы мы не волновались и не переживали.



Владимир Александрович служил срочную в мотострелковых войсках — и всегда поддерживал сына в желании проходить службу в армии. Отец показывал свои фотографии в армейском альбоме, рассказывал, как проходила служба… Провожала Дмитрия в армию вся родня, соседи и друзья, а затем все радовались, когда он побывал дома.

Наталья Михайловна отметила также, что в школе сын любил физкультуру, занимался легкой атлетикой — метанием копья и диска. Дмитрий участвовал в различных соревнованиях, занимал призовые места. А в свободное от учебы и спорта время он увлекался резьбой по дереву.

Наталья Страчук упоминает, что классный руководитель Димы Татьяна Викторовна Пархац всегда очень хорошо отзывалась о нем, отмечала: он исполнительный и ответственный. Не забыла о своем бывшем ученике и учитель начальных классов Инга Владимировна Сидорук, она часто интересуется службой Димы.

— Он всегда легко находил общий язык с людьми, у него много друзей. Его уважают и коллеги по работе, ведь он старательный, — с радостью произносит Наталья Михайловна. — И теперь односельчане благодарят меня за то, что вырастила такого сына, передают ему приветы. И на моей работе в почтовом отделении меня поздравляют…

Наталья Михайловна охотно рассказала о том, как ездила к сыну на принятие Военной присяги в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Как было волнительно видеть его в военной форме, как искренне поздравляли парня его друзья… А в День десантников и сил специальных операций Дмитрий встречал родных в воинской части.

— Показал, где он тренируется, питается, отдыхает. Запомнилось, что на территории части есть небольшая церковь. У Димы достаточно комфортные условия службы, мне все понравилось, — признается Наталья Страчук. И уверяет, что Дмитрий никогда не жаловался на трудности, говорил, что у него все хорошо, служить нравится: — Сын у меня быстрый и решительный с детства, он вместе со старшей сестрой Татьяной — главные наши помощники.

В этой непростой ситуации я рада, что Дима правильно поступил. Молодец! Рада, что у него все получилось. Когда он мне позвонил, говорю: «Привет, герой!». А он мне: «Мама, ну какой я герой…».

Наталья Страчук рассказала и о том, как нашла статью о сыне в «Белорусской военной газете. Во славу Родины», прочла ее, сделала ксерокопию. Теперь она будет храниться на долгую память!.. Семья с нетерпением ждет Диму домой после окончания срочной службы.

Наталья Пахомович, «Ваяр»