Завтра — День войск противовоздушной обороны. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 этот праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье апреля.

В 2001 году Военно-воздушные силы Республики Беларусь и Войска противовоздушной обороны, напомним, были объединены, образовав единый вид наших Вооруженных Сил — ВВС и войска ПВО.

В канун профессионального праздника о приоритетных направлениях развития ВВС и войск ПВО Беларуси рассказал начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Сергей Трус.



— В настоящее время практически завершена модернизация системы управления войсками. На всех уровнях установлены новые системы автоматизированного управления, — это первое, на что обратил внимание в беседе Сергей Николаевич. — Приятно отметить, что практически все оборудование создано в Беларуси — разработчиками ОАО «АГАТ-системы управления». В войсках хорошо зарекомендовали их комплексы систем автоматизации «Бор», «Поляна-РБ», «Неман», «Спрут», «Риф-Р»…

Еще одно направление развития — модернизация радиолокационных станций, доставшихся нашей стране со времен Советского Союза. Их переводят на новую элементную базу, оснащают новейшими системами, при этом сохраняя и увеличивая боевые возможности данных образцов вооружения.

Помимо этого, на вооружение поступают и абсолютно новые образцы техники. Недавно принята на вооружение радиолокационная станция «Восток-Д» отечественного производства. Среди очевидных достоинств РЛС этого диапазона — более высокая устойчивость к пассивным помехам, она высокоэффективна при обнаружении в том числе маловысотных целей и беспилотных летательных аппаратов. Станция «Восток-Д» пополнила линейку новых РЛС «Роса-РБ» и модернизированных — П‑18БМ и ПРВ‑16БМ.

Для радиотехнических войск закуплена трехкоординатная РЛС «Противник». Предусмотрены новые поставки отечественных радиолокационных станций «Восток-Д» и «Роса-РБ».

— Поэтапное перевооружение ВВС и войск ПВО на современные образцы вооружения и военной техники проводится в соответствии с Государственной программой вооружения на 2016–2020 годы, — уточняет Сергей Николаевич. — Например, у нас на вооружении уже состоят четыре батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», из которых на основе трех батарей создан полноценный дивизион. Планируется закупить еще несколько образцов данного типа вооружения. Еще одним направлением в развитии ВВС и войск ПВО стала поставка в Республику Беларусь четырех зенитных ракетных дивизионов С‑300.

При оценке задач вида Воору­женных Сил стражами неба смело можно назвать и представителей военной авиации. В результате сотрудничества Беларуси и России авиационный парк ВВС и войск ПВО пополнили новые образцы авиационной техники.

— Закуплено восемь самолетов Як‑130. А недавно Казанским вертолетным заводом осуществлена поставка абсолютно новых по своим характеристикам вертолетов Ми‑8МТВ‑5. Прорабатывается вопрос о закупке самолетов Су‑30, — подчеркивает генерал-майор Сергей Трус. — Благодаря налаженному взаимодействию с отечественными предприятиями оборонного сектора и с целью восстановления ресурса вооружения и военной техники проводится модернизация и капитальный ремонт ряда образцов авиационной техники, вооружения зенитных ракетных и радиотехнических войск. Продолжается доработка самолетов МиГ‑29 и Су‑25 аппаратурой радиотехнической защиты «Сателлит», предназначенной для индивидуальной защиты самолетов от поражения ракетным управляемым оружием зенитных ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

Все это позволяет значительно расширять возможности соединений и воинских частей по качественному выполнению поставленных задач, в том числе и задач боевого дежурства по противовоздушной обороне…

А несение боевого дежурства по защите воздушных рубежей нашей страны для личного состава ВВС и войск ПВО, подчерк­нем, является выполнением боевой задачи в мирное время. Военнослужащие этого вида Вооруженных Сил круглосуточно и ежесекундно следят за небом страны и ее воздушными границами, обеспечивают мирный труд граждан.

— В современных условиях и в ближайшей перспективе без сильной противовоздушной обороны ни одно государство, в том числе и наше, не может рассчитывать на полную безопасность, — поясняет генерал-майор Сергей Трус. — Именно поэтому перед командованием ВВС и войск ПВО ставятся задачи дальнейшего повышения боевой выучки, боевых возможностей подчиненных воинских частей и соединений. Особое внимание уделяется сейчас адаптации вида Вооруженных Сил к изменившимся масштабам, формам и способам действий средств воздушно-космического нападения.

В ходе недавно прошедшей проверки ВВС и войск ПВО были успешно решены задачи подготовки оперативных аэродромов и перебазирования на них авиации с последующим выполнением учебно-боевых задач на полигонах. Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные позиционные районы, выполнили учебно-боевые задачи, в том числе с привлечением авиации, которая выступала в качестве контрольных целей. Расчеты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки в ходе действий по контрольным целям.

Сегодня поддержание и развитие взаимодействия дежурных сил по ПВО в целях обеспечения воздушного суверенитета государств — участников СНГ в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности было и остается одной из основных задач ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр»

Наша справка

Шесть воинских частей зенитных ракетных войск, две радиотехнические бригады и три авиационные базы ВВС и войск ПВО входят в состав Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ, Единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Они включены также в состав региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации.

Наша справка

Ежедневно в воздушное пространство Беларуси входит около 2.000 воздушных судов. Большинство из них являются транзитными и представляют как государственные, так и частные авиакомпании разных стран мира. В прошлом году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и проведено около 650.000 воздушных судов, обеспечено почти 900 летных смен авиационных баз.