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Всё небо как на ладони

07.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В радиотехнических войсках ВВС и войск ПВО провели уникальное учение

Издалека заметить позиции отдельного радиотехнического батальона на холмистой местности, украшенной небольшими «семьями» деревьев, было довольно трудно. Лишь взобравшись на один из холмов и обойдя его «гриву» — реденькую рощицу — справа, я и сопровождающий меня офицер неожиданно столкнулись лицом к лицу с боевым охранением…

Проверка документов закончена. Снова спуск с холма. Мы оказываемся у тщательно замаскированного полевого пункта питания. Проходим вперед и в другом «островке» деревьев замечаем палаточный городок — компактный и малозаметный, оборудованный, как говорится, всеми удобствами. Чуть поодаль (также заметный лишь после приближения вплотную) — полевой «гараж» техники. Ну а чтобы обнаружить «оружие» воинов радиотехнического батальона и увидеть его боевые расчеты в работе, пришлось карабкаться на новый лесистый склон…

Используя лучший опыт своих коллег по Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны, представители радиотехнических войск организовали уникальное для себя мероприятие боевой подготовки. Под руководством начальника радиотехнических войск ВВС и войск ПВО полковника Игоря Насибянца состоялось показное тактическое учение с в/ч 25887.


Старший лейтенант Станислав Яновский

 
 
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В радиотехнических войсках ВВС и войск ПВО провели уникальное учение Издалека заметить позиции отдельного...

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