День военных комиссариатов Республики Беларусь ежегодно отмечается в нашей стране 8 апреля

История создания военных комиссариатов уводит нас в глубину веков. Впрочем, в разные времена эти структуры назывались по-разному: от переписчиков Древней Руси до военных отделов местных волостных, уездных, губернских и областных Советов, а в настоящее время — военных комиссариатов областей, районов, городов. Это было обусловлено созданием системы рекрутской, а затем всеобщей воинской обязанности, а также способом набора (призыва) в армию.

При смене государственного строя в 1917 году был разрушен старый государственный аппарат и ликвидирована прежняя система местных органов управления.

Создание Красной Армии неразрывно связано с образованием местных органов военного управления. Декретом Совета народных комиссаров 8 апреля 1918 года были учреждены местные аппараты по формированию Рабоче-Крестьянской Красной Армии — волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Этот день и стал днем рождения местных органов военного управления — военных комиссариатов.

Одной из главных задач современных военкоматов является мобилизация людских и транспортных ресурсов, а также призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве, военные сборы, участие в организации территориальной обороны. Кроме того, военные комиссариаты проводят отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, на военные факультеты и кафедры гражданских учебных заведений, решают вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, совместно с органами государственного управления, организациями, местными исполнительными и распорядительными органами осуществляют бронирование граждан, состоящих в запасе, на период мобилизации, в военное время обеспечивают исполнение гражданами воинской обязанности. И это далеко не полный перечень задач, которые решаются военными комиссариатами на местах.

В этот день особые слова благодарности хочется выразить всем тем, кто в разные годы служил и работал в военных комиссариатах, проходящим службу и работающим в них сегодня военнослужащим и гражданскому персоналу, всем тем, чья жизнь была связана с местными органами военного управления. И пожелать им крепкого здоровья, счастья в личной жизни, активной жизненной позиции, мира, добра, оптимизма и успехов в благородном деле служения Отечеству на благо Республики Беларусь.

Соб. инф.