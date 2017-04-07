Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в свое время подчеркивал: «Вой­на начинается не с проведения боевых операций, а с организации призыва на военную службу». В этих словах легендарного военачальника как нельзя точно отражена основная роль наших военных комиссариатов в обеспечении обороноспособности государства. И они успешно выполняют ее с момента своего возникновения — 8 апреля 1918 года.