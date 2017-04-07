На календаре весна — наступает время очередного призыва в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Тысячи юношей скоро наденут военную форму и вольются в ряды защитников Родины.

Дорога в армию для них начнется в районных военных комиссариатах. Об особенностях весеннего призыва нынешнего года в канун очередной кампании корреспонденту военного информационного агентства «Ваяр» рассказал военный комиссар Минского района полковник Сергей Сметанин.

— Сергей Владимирович, есть ли какие-нибудь различия в осеннем и весеннем призывах?

— В отличие от весеннего, осенний призыв проводить всегда легче. Возрастает количество призывных ресурсов: оканчивают обучение студенты высших учебных заведений, учащиеся колледжей. В воинских частях они, как правило, становятся лучшими военнослужащими, быстро и качественно овладевают военно-учетными специальностями.



Впрочем, этой весной у нас проблема с набором призывников как таковая отсутствует. В военный комиссариат уже прибыли представители воинских частей, которые будут непосредственно работать с призывной молодежью.

— Наверняка наибольшее число молодых людей в пристоличном районе призывается из города Заславля?

— Нет, на сегодня самым густонаселенным поселком в Минском районе являются Боровляны. Вместе с деревнями, входящими в состав Боровлянского сельсовета, общее количество жителей там на данный момент достигло 53 тысячи человек. Вот откуда призывается в армию наибольшее число парней — жителей Минского района.

— Как за последние годы изменился настрой призывников?

— Хочу отметить, что большинство ребят идет в армию охотно. У них есть откровенное желание служить. Престиж военной службы заметно вырос.

Юноши понимают, что армия дает им хорошие перспективы в плане как продолжения службы по контракту, так и последующего трудоустройства «на гражданке». Это своего рода социальный лифт. И свои служебные обязанности в воинских частях наши юноши выполняют старательно и добросовестно. От представителей воинских частей мне доводилось слышать немало положительных отзывов о том, как проходят службу парни, призванные из Минского района. Что не может не радовать.

Изменилось отношение к армии и у родителей. Конечно, они переживают за своих сыновей. В разгар призывной кампании раз за разом задают вопросы о том, какие условия службы в той или иной воинской части, какие там командиры, насколько хорошо кормят солдат… И во время таких бесед убеждаешься, насколько укрепилось доверие и уважение граждан к Вооруженным Силам.

Иногда родители сами обращаются с просьбой призвать сына в армию. Мол, спутался он с нехорошей компанией, ведет неправильный образ жизни, а то и имеет проблемы с правоохранительными органами… Приходится в таких случаях отвечать, что армия — это не исправительное учреждение. И место в ней должны занимать наиболее достойные представители молодого поколения Беларуси.

— Насколько учитывается пожелание молодых людей призывного возраста?

— Как правило, стараемся идти юношам навстречу. Но тут многое зависит от состояния здоровья. Если призывник, допустим, годен для прохождения службы в силах специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь или в органах пограничной службы, мы передаем его личное дело представителям соответствующих воинских частей. А они принимают окончательное решение о судьбе парня.

Должен отметить, что офицеры, прибывающие в военный комиссариат из воинских частей, относятся к подбору призывников жестче, чем штатные сотрудники военкомата. Они даже своих медицинских работников привозят, чтобы досконально определить годность призывника. Стараются отобрать для своих частей лучших как в физическом, так и в морально-психологическом отношении ребят.

Причем в последнее время популярностью у ребят пользуются не только ССО, но и Сухопутные войска, а также ВВС и войска ПВО. Служба там не менее интересная, особенно в плане освоения сложной боевой и специальной техники. Кроме того, есть возможность получить новую специальность, которая потом может пригодиться «на гражданке». Так что не ошибусь, если скажу: призывники в данном отношении становятся более прагматичными.

— В каких воинских частях служат призывники из Минского района?

— Немало из них — на территории пристоличья. Это в/ч 06752, 39872, 30151: служить в них очень престижно. Ну а вообще призывниками из Минского района комплектуется порядка 25 воинских частей во всех регионах страны. Причем некоторые парни сами просят отправить их подальше от дома… Дескать, чтобы родители с частыми визитами не переусердствовали.

С каждым из военнослужащих, проживавших до призыва в Минском районе, я обязательно общаюсь при их постановке на учет во время прибытия в краткосрочный отпуск. С интересом слушаю рассказы ребят-срочников, узнаю их впечатления о службе. Приятно отметить, что все они гордятся тем, что им выпала честь защищать родную Беларусь. С удовольствием наблюдаю за тем, как наши юноши возмужали за месяцы, проведенные в армии.

— В школах Минского района действует несколько военно-патриотических классов, проводится большая военно-патриотическая работа среди старшеклассников. Способствует ли это росту патриотизма в молодежной среде?

— В подготовке и проведении военно-патриотических мероприятий нам активно помогают отдел образования райисполкома, районная организация Белорусского республиканского союза молодежи, ветеранская организация Минского района. Стало доброй традицией ежегодно приглашать учащихся старших классов на увлекательную экскурсию в Боровую, в Минский аэроклуб ДОСААФ, где они слушают рассказ об истории советской авиации, знакомятся с экспозицией авиационного музея, наблюдают за показательными выступлениями летчиков легкомоторной авиации и парашютистов. В последние годы мы наладили устойчивые связи с руководством историко-культурного комплекса «Линия Сталина» — школьники с большим удовольствием посещают данный объект.



Спасибо военнослужащим кинологического центра Вооруженных Сил, которые регулярно устраивают показательные выступления своих четвероногих питомцев в пристоличных школах. Торжественные мероприятия и уроки мужества ежегодно проводятся в комнатах боевой славы в Заславле и поселке Мачулищи, на них обязательно присутствуют представители воинских частей, расположенных на территории Минского района. И такие мероприятия не могут не оставить юношей и девушек равнодушными.

Как результат выросло число желающих поступать в Военную академию и на военные факультеты в гражданских вузах. Добавлю: в этом году желание выучиться на военного психолога выразила одна девушка. Сейчас помогаем ей готовить документы для поступления в военное учебное заведение.

— Разрешите в канун Дня военных комиссариатов Республики Беларусь поздравить вас и других сотрудников военного комиссариата Минского района с профессиональным праздником. Пожелать успешной работы, семейного тепла и благополучия! А еще — больше крепких физически и морально призывников, готовых с наступлением призывного возраста, что называется, по первому зову влиться в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Огромное спасибо!

Беседовал Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора