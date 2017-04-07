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Легководолазная подготовка: страшно только в первый раз

07.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Начинающие механики-водители танка Т‑72Б успешно прошли ратное испытание на психологическую устойчивость — и получили допуск к очередному практическому занятию по преодолению водной преграды на боевой технике.

…Холодным весенним утром учебная танковая рота гвардии старшего лейтенанта Михаила Шаха прибыла в учебный корпус гидротренажера для проведения тренировки по легководолазной подготовке (ЛВП). Будущим механикам-водителям танка предстояло спуститься на дно бассейна в изолирующем противогазе ИП‑5, чтобы научиться на глубине грамотно выполнять действия по спасению себя и боевой машины, заглохшей в критической ситуации. Выражаясь языком профессионального сленга, «замочка» — практическая тренировка в подводном царстве и сдача зачета по ЛВП — служит для них обязательным допуском к практическим занятиям по преодолению водных преград на танке.

Предварительно все обучаемые прошли медицинское освидетельствование на допуск к подводной работе, повторили правила использования ИП‑5 и прошли в нем техническую проверку. Особое внимание руководители на учебных местах уделили изучению мер безопасности и условных сигналов для контроля самочувствия «водолазов».

Чтобы несколько сбить заметное волнение своих подопечных, вначале под воду спустился командир учебной роты гвардии старший лейтенант Михаил Шах. Принцип «Делай, как я!» сработал и для его подопечных.

Первым среди курсантов вызвался пройти подводное испытание рядовой Артём Комолев.

На отработку учебных вопросов он потратил не более десяти минут. После выхода на поверхность начинающего танкиста-«водолаза» обступили сослуживцы…

— Немного страшно было только поначалу, — пояснил Артём. — А вообще под водой здорово!.. Получил хорошую порцию адреналина. Сами попробуйте — не пожалеете.

Тем временем под воду спустился гвардии рядовой Андрей Коваленко, направленный в ОУЦ на учебу из 19 омбр. Парень из городского поселка Ушачи Витебской области хотя и родился рядом с рекой, но для него такая тренировка тоже стала серьезным экзаменом на психологическую устойчивость…

Благодаря продуманной организации занятия, индивидуальному подходу офицеров к каждому обучаемому легководолазную подготовку прошло сто процентов курсантов, допущенных к этому занятию.

Преодолев психологический барьер и обретя уверенность в себе, будущие механики-водители танка получили допуск к более серьезному ратному испытанию — практическому вождению боевых машин вброд.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

 
 
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