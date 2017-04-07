Сегодня исполняется 80 лет Раисе Степановне Атамановой

Первое наше знакомство с Раисой Степановной состоялось по телефону: звонившая из Калинковичей женщина сердечно благодарила меня за стихи, посвященные Дню матери, и за «Поэтическую страницу» в целом. Вроде бы обычное дело — благодарный звонок от читательницы. Но чем дольше я слушал Раису Степановну, тем больше понимал, что звонит не просто читательница. А уж когда она упомянула, что была знакома с одной из моих любимых поэтесс — Юлией Друниной… Надо же! Какая связь времен и поколений получается. Прикосновение к вечному…



Уже после Раиса Степановна приезжала к нам в редакцию. Хрупкая на вид, но сильная внутри. Добрая. Улыбчивая. Благодарная каждому доброму слову… Подумать только: 80 лет жизни! Сложной, неоднозначной, но интересной. При этом, согласитесь, многие из нас посвящают большую часть жизни себе любимым, реализуя свои планы и желания. Надо ли говорить, по сути, о подвиге тех людей, которые помимо всего прочего отдают все силы, чтобы помочь обществу, человечеству, планете? Именно такой является и Раиса Степановна.

…Раиса Атаманова (девичья фамилия — Череватова), уроженка города Батуми, помнит многое из своего прошлого. В том числе и то, как ее отец Степан Степанович, будучи военным авиационным техником, погиб на одном из фронтов Великой Отечественной войны, после чего мама ­Зинаида Арсентьевна воспитывала троих детей одна. Помнит голод и холод, который все они пережили в войну, при этом свято веря в Победу.

В 1953 году Раиса Череватова поступила в Ялтинское педучилище. В памяти из событий того периода осталась, конечно же, практика в известном лагере «Артек». По окончании училища молодой педагог направилась к первому месту работы — в одну из школ города Саки. Там же Рая Череватова встретила будущего мужа — молодого офицера Валерия Атаманова. К слову, в ту пору Валерий, как и ее погибший на войне отец, был авиационным техником.

Молодые люди поженились, Раиса Степановна стала офицерской женой и, как и положено боевой подруге, следовала всюду за мужем, в том числе и в Забайкалье. Не умея сидеть сложа руки (или заниматься только бытовыми вопросами и хозяйством), женщина активно участвовала в общественной работе, решала многочисленные вопросы, в том числе и в качестве председателя женсовета.

В 1960‑м в семье Атамановых родилась первая дочь — Ирина. А в Беларусь они приехали спустя тринадцать лет. Служба мужа привела их в Калинковичи, там Раиса Степановну назначили на должность заместителя директора средней школы № 6 по воспитательной работе. Однако проработала она в ней недолго, предпочла преподавать историю. Еще один важный шаг в жизни женщины — согласие возглавить музей боевой славы в школе.

В 1977 году у Атамановых родилась младшая дочь — Наталья.

Сказать, что Раиса Степановна отдавала работе в школьном музее всю себя, — не сказать ничего. Вместе с единомышленниками она стала собирать различную информацию о Калинковичах, о тех, кто освобождал этот район, по многу часов пропадала в архивах, пытаясь отыскать потерянные нити в той или иной судьбе. Была проделана громадная работа по сбору ценных документов, фронтовых писем, семейных реликвий. В результате школьный музей занял первое место в Беларуси среди подобных, и ему было присвоено звание народного.

Но, наверное, в данном случае важно было не столько уважение к истории района и пополнение экспонатов музея, сколько непосредственная работа с молодежью, военно-патриотическое воспитание школьников. Нужно сказать, что в то время Раиса Степановна ежегодно ездила с ребятами в Москву, где они встречались с фронтовиками, с упоением слушали их рассказы, которые не могли никого оставить равнодушными.

В памяти женщины, конечно же, остались встречи с дважды Героем Советского Союза генералом армии Павлом Батовым, Героем Советского Союза ­Алексеем Маресьевым (помните «Повесть о настоящем человеке»?), советским поэтом-песенником Евгением Долматовским, участвовавшим в освобождении белорусской земли в качестве военного корреспондента, поэтессой-фронтовичкой Юлией Друниной и многими-многими другими. Надо ли говорить, насколько школьники из Калинковичей были благодарны Раисе Степановне за эти многочисленные встречи и творческие вечера? По сути, благодаря стараниям и усилиям своей учительницы они смогли по-настоящему прикоснуться к истории.

Еще одной заслугой Раисы Атамановой по праву можно считать создание в городе государственного краеведческого музея. Только упрямство (в хорошем смысле слова) женщины, ее сила воли, горячее сердце и желание сделать мир лучше помогли ей достучаться до нужных людей, тронув их сердца, и в итоге добиться задуманного. Музей в райцентре был создан, и его первым директором стала Раиса Степановна.

На этом она, к слову, не остановилась, а продолжила активную работу по общению с фронтовиками и их родственниками. Вместе со школьниками посещала места боевой славы, воинские захоронения, в определенных вопросах добивалась восстановления исторической справедливости. Внесла она вклад и в написание книг, посвященных подвигам защитников.

Но и это еще не все. На восьмом десятке жизни Раиса Атаманова создает в СШ № 1 музей «Женщина — воин Великой Отечественной войны». Открывает экспозицию-рассказ о женщинах — Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, Героях Социалистического Труда. Есть здесь место и для экспонатов памяти об уроженках земли белорусской…

Историк-краевед Раиса Атаманова активно участвует в работе Военно-научного общества при ЦДО, проводит встречи со школьниками и студентами, военнослужащими воинских частей, дислоцированных на территории Калинковичского и Мозырского районов, сотрудниками подразделений МЧС, МВД, трудовыми коллективами. И каждый раз, выступая перед аудиторией, она призывает не забывать историю, не быть равнодушными, свято чтить традиции, доставшиеся нам в наследство от предыдущих поколений.

Как уже однажды писала наша газета, Раиса Атаманова — из плеяды связных. Связных между тем поколением и этим. Об этом в свое время женщине сказала и Юлия Друнина. Как жаль, что таких связных становится все меньше. Но именно поэтому мы должны их ценить и беречь в тысячу раз сильнее.

Я порою себя ощущаю связной

Между теми, кто жив,

И кто отнят войной.

И хотя пятилетки бегут

Торопясь,

Все тесней эта связь,

Все прочней эта связь.

Я — связная.

Пусть грохот сражения стих:

Донесеньем из боя

Остался мой стих —

Из котлов окружений,

Пропастей поражений

И с великих плацдармов

Победных сражений.

Я — связная.

Бреду в партизанском лесу,

От живых

Донесенье погибшим несу:

«Нет, ничто не забыто,

Нет, никто не забыт,

Даже тот,

Кто в безвестной могиле

лежит».

Коллектив Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» сердечно поздравляет вас, Раиса Степановна, с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, добрых людей на пути. Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в сохранение исторических ценностей и идеалов!

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото из архива Раисы Атамановой