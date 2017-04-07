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Правила выдачи въездных виз изменились в Беларуси
07.04.2017 19:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Совет министров Беларуси внес изменения в Визовые правила, соответствующее решение закреплено постановлением от 6 апреля № 253, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе правительства.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации Совмина, цель данных изменений – совершенствование практики работы загранучреждений по выдаче краткосрочных виз без дополнительных документов гражданам из стран, благополучных в миграционном отношении.
"Упрощен порядок выдачи въездных виз иностранцам из таких стран в Национальном аэропорту Минск. В частности, по решениям начальника главного консульского управления МИД, начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД и их заместителей при рассмотрении ходатайств о выдаче виз могут применяться льготы", – сообщили в правительстве.
Так, определенные документы могут подаваться в виде копий – по факсу или другим каналам связи. Теперь не нужно будет обязательно подавать документы визовой поддержки при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток – при деловых поездках, участии в спортивных или культурных мероприятиях, по частным делам.
"Также документом определен порядок выдачи и оформления двукратной выездной-въездной визы. Ранее выдача таких виз не осуществлялась", – сообщили в Совмине.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Постановлением правительства для граждан из стран, благополучных в миграционном отношении, предусмотрены новые льготы.
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