МИНСК, 7 апр – Sputnik. Совет министров Беларуси внес изменения в Визовые правила, соответствующее решение закреплено постановлением от 6 апреля № 253, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Госпогранкомитет РБ: "безвизовые" иностранцы уезжают без нарушений

По информации Совмина, цель данных изменений – совершенствование практики работы загранучреждений по выдаче краткосрочных виз без дополнительных документов гражданам из стран, благополучных в миграционном отношении.

"Упрощен порядок выдачи въездных виз иностранцам из таких стран в Национальном аэропорту Минск. В частности, по решениям начальника главного консульского управления МИД, начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД и их заместителей при рассмотрении ходатайств о выдаче виз могут применяться льготы", – сообщили в правительстве.

Так, определенные документы могут подаваться в виде копий – по факсу или другим каналам связи. Теперь не нужно будет обязательно подавать документы визовой поддержки при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток – при деловых поездках, участии в спортивных или культурных мероприятиях, по частным делам.

"Также документом определен порядок выдачи и оформления двукратной выездной-въездной визы. Ранее выдача таких виз не осуществлялась", – сообщили в Совмине.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.