Видеоклип на песню «Снится сон», в главной роли которого снялась девочка с синдромом Дауна – Маша Мисевич, стал первым в Республики Беларусь музыкальным клипом о людях с особенностями развития.

Идея превратить клип в социально значимую историю принадлежит руководителю киношколы и режиссеру Ирине Брель, роль приемной мамы девочки сыграла белорусская актриса Ольга Колокольцева, роль папы – белорусский актер Владимир Пискунович.

Ирина Брель: «Я считаю, что белорусскому обществу уже пора принять детей с особенностями. Мы должны открыть наши сердца, любить всех детей, без исключений и создать все условия для счастливого детства. Мы все родом оттуда, личность каждого формируется от многих факторов, но в большей степени именно то, как мы провели свое детство и является отрывной точкой результата, который есть сейчас. Семья залог правильного воспитания ребенка, у каждого ребенка должна быть семья. Именно об этом наш клип»

Клип «Снится сон» повествует о семье, которая решила усыновить девочку с синдромом Дауна и рассказывает о трудностях адаптации в новой семье. Видео наполнено солнечной энергией и улыбками, ведь дети с синдромом Дауна не умеют обижаться и чаще всего всегда улыбаются, даря тепло и ласку, объединяя семью.

«Клип снимали на одном энтузиазме, в принципе, как и многие мои работы. Спасибо друзьям, которые поддерживают мои проекты и с радостью принимают в них участие», – говорит режиссер клипа Ирина Брель, - «Мы надеемся, что благодаря этому клипу, мы сможем привлечь внимание общества к таким деткам, а если у кого-то появится желание взять «солнечного» малыша из детского дома, это будет самым главным результатом нашей работы» На съемки ушло всего два дня.

Это второе инклюзивное видео режиссера, первая работа с «особенными» детками, короткометражный фильм «Куклы», была показана в феврале 2017года в кинотеатре «Silver Screen» и прошла с аншлагом.

Для качественной подготовки, развития и обучения детей с синдромом Дауна создан проект на крауфандинговой площадке Ulej.by.

Справка

Права на песню принадлежат украинской певице, народной артистке Украины Ани Лорак, музыка песни принадлежит Игорю Крутому, слова песни написал Игорь Николаев.

Об ансамбле

Ребята из детской киношколы в 2016 году образовали вокальный ансамбль под названием «BIG» и участвую в различных концертах в г. Минске и областных городах Республики Беларусь. Это их первый клип.

Официальный сайт: www.bigfilm.by

Будем рады ответить на ваши вопросы – bigfilm@tut.by

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