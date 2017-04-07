Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по обвинению 36-летнего жителя города во взяточничестве и служебном подлоге.

На момент совершения преступлений мужчина работал на должности медицинского дезинфектора отдела профилактической дезинфекции в Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии. В его обязанности входила дезинфекция транспортных средств, которые перевозят продукты питания. Как выяснило следствие, мужчина свои обязанности периодически не выполнял. В уголовном деле фигурирует несколько эпизодов, когда обвиняемый за взятки не проводил дезинфекцию, но ставил соответствующий штамп в санитарном паспорте. В качестве вознаграждения ему, как правило, давали деньги. Однако в ряде случаев взятка передавалась материальными благами. Один водитель дал инспектору хлеб, другой — контрамарки в диско-бар.

В материалах дела имеется информация о 155 противоправных эпизодах в период с 3 марта 2012 года по 14 марта 2016 года.

«Суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 430 (Получение взятки повторно) и ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог из корыстной заинтересованности) и назначил 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества», — сообщила TUT.BY помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Мужчине также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.