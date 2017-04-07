МИНСК, 8 апр — Sputnik. Литовский пожарный Айдасе Ардзияускасе планирует обежать вокруг света в 2018-2019 годах.

Его маршрут, как видно из инфографики Sputnik Литва , будет пролегать через Литву, Беларусь, Россию, Казахстан, Туркменистан, Иран, Индию, Индонезию, Малайзию, Австралию, Фиджи, Японию, Гавайи, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Ирландию, Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу и снова Литву.

Ардзияускас собирается совершить пробег за 9-12 месяцев, преодолев 22-27 тысяч километров.

37 лет благотворительности

46-летний пожарный-спасатель 5-ой команды Управления противопожарной охраны и спасения Вильнюсского округа Айдас Ардзияускас увлекается бегом с 1980 года.

Во время акций он собирает средства в пользу семей пожарных, погибших при спасении людей. За это время он уже обежал вокруг трех государств (Ватикана, Гибралтара и Литвы), совершил 17 классических марафонов, 8 раз участвовал в пробегах по 100 километров, 7 раз — в многодневных пробегах. За 35 лет Ардзияускас пробежал более 80 тысяч километров.

Вокруг Балтийского моря за 45 дней

В 2013 году Ардзияускас преодолел около 3 500 км, совершив пробег по Балтийскому побережью — Running The Baltic Seaside ECHO Lifestyle. Его 45-дневный маршрут пролегал через 9 европейских государств: Литву, Латвию, Эстонию, Россию, Финляндию, Швецию, Данию, Германию и Польшу.

Вместе с бегуном следовала команда волонтеров, в зарубежных странах литовца встречали пожарные этих стран, спортсмены, представители городских властей, послы.

От океана до океана за 2 месяца

В 2014 году Ардзияускас преодолел 5150 километров, пробежав от одного побережья США до другого. Стартовал он 19 июня в Лос-Анджелесе, а финишировал спустя два месяца и три дня в Нью-Йорке. Это на пять дней быстрее, чем бегун предполагал изначально.