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Литовский Форест Гамп: пожарный из Вильнюса пробежит вокруг света

08.04.2017 08:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Литовский пожарный Айдасе Ардзияускасе планирует обежать вокруг света в 2018-2019 годах.

Его маршрут, как видно из инфографики Sputnik Литва, будет пролегать через Литву, Беларусь, Россию, Казахстан, Туркменистан, Иран, Индию, Индонезию, Малайзию, Австралию, Фиджи, Японию, Гавайи, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Ирландию, Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу и снова Литву.

Ардзияускас собирается совершить пробег за 9-12 месяцев, преодолев 22-27 тысяч километров.

37 лет благотворительности

46-летний пожарный-спасатель 5-ой команды Управления противопожарной охраны и спасения Вильнюсского округа Айдас Ардзияускас увлекается бегом с 1980 года.

Во время акций он собирает средства в пользу семей пожарных, погибших при спасении людей. За это время он уже обежал вокруг трех государств (Ватикана, Гибралтара и Литвы), совершил 17 классических марафонов, 8 раз участвовал в пробегах по 100 километров, 7 раз — в многодневных пробегах. За 35 лет Ардзияускас пробежал более 80 тысяч километров.

Вокруг Балтийского моря за 45 дней

В 2013 году Ардзияускас преодолел около 3 500 км, совершив пробег по Балтийскому побережью — Running The Baltic Seaside ECHO Lifestyle. Его 45-дневный маршрут пролегал через 9 европейских государств: Литву, Латвию, Эстонию, Россию, Финляндию, Швецию, Данию, Германию и Польшу.

Вместе с бегуном следовала команда волонтеров, в зарубежных странах литовца встречали пожарные этих стран, спортсмены, представители городских властей, послы.

От океана до океана за 2 месяца

В 2014 году Ардзияускас преодолел 5150 километров, пробежав от одного побережья США до другого. Стартовал он 19 июня в Лос-Анджелесе, а финишировал спустя два месяца и три дня в Нью-Йорке. Это на пять дней быстрее, чем бегун предполагал изначально.

Вообще огонь: пожарный из Вильнюса пробежит вокруг света — инфографика Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Литовец делает это с благородной целью: он собирает средства в пользу семей пожарных.

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