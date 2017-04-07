Бывшие пионерлагеря и базы отдыха на берегах Заславского водохранилища долгие годы стояли бесхозными. В последнее время их начали приводить в порядок. Дело движется, хоть и медленно: без серьезных вложений капитала тут не обойтись. Но и места вокруг Минского моря живописные — не случайно люди тянутся сюда, стоит пригреть солнцу. TUT.BY съездил вместе с чиновниками посмотреть как возрождают заброшенные когда-то места.





Есть концепция развития территорий, которые прилегают к Минскому морю. Ее составители насчитали 17 объектов, которым нужно особое внимание. Собственников пока нашли не все, какие-то только собираются выставлять на аукцион, но на некоторых дело уже сдвинулось с мертвой точки.

— Во всех генеральных планах земли возле Заславского водохранилища всегда имели особый статус. В первую очередь их нужно использовать для отдыха, — рассказывает главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.

Представитель Минского облисполкома говорит: да, бывает, что земли у воды просят передать, например, под коттеджи.

— Но правильно ли это? Мы как раз и стоим на страже, чтоб этого не было. Извините, но если застроить все по периметру коттеджными поселками — куда приезжать отдыхать? Где будем купаться? Так что учитываются интересы гораздо большего количества людей.



Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко рассматривает карту зон отдыха у Заславского водохранилища. Вдали видно Минское море

Что же сейчас происходит на территориях, которые уже нашли хозяев?

На земли бывшего оздоровительного лагеря имени Марата Казея представители исполкомов приезжали еще зимой 2015 года. Тогда Международный университет «МИТСО», который уже управлял комплексом, обвинили в бесхозяйственности . Теперь, говорят чиновники Миноблисполкома, работа пошла и «МИТСО» можно похвалить.

Проректор учебного заведения Александр Плащинский приехал на место, чтобы рассказать, как идут дела.

На территории появились домики, капитальное здание бывшей базы отдыха реконструировали. Это двухэтажка на 52 спальных места, будет внутри и кафе.



База отдыха, которой управляет «МИТСО», находится в собственности Федерации профсоюзов Беларуси. Ожидается, что после реконструкции здесь будут отдыхать преподаватели, студенты и члены профсоюза

Коммуникации уже провели, рассказывает Александр Плащинский. На улице обещают обустроить спортивные площадки для волейбола, баскетбола, скалолазания. Запустить в работу спортивно-оздоровительный комплекс собираются к 2020 году.

— «МИТСО» строит объект, в основном, за свой счет. Конечно, соки из нас он немножко вытягивает, — признается в разговоре с журналистом TUT.BY Александр Плащинский. — Но чтобы мы имели статус университета — нам нужен такой объект, ведь каждый вуз должен иметь свои профилактории.

Университету выделили еще и землю в Минске, в Южном переулке — для спорткомплекса. Но пока вторую стройку не начинают, так как нынешняя забирает много сил.



Журналистам рассказывают, что это здания — дача маршала Тимошенко. Из-за ветхого состояния она пойдет под снос

Еще одно место, которое обещают привести в порядок — здание бывшего ресторана «Заславль». Точнее, само здание снесут. Его приобрела на аукционе компания «Мируар». Говорят, бывший ресторан 1976 года постройки поначалу хотели реконструировать, потом решили сносить. Кое-где обрушились перекрытия.

— Сейчас получаем разрешение на снос. Потом проведем тендер — и будем строить заново, — рассказывает директор «Мируар» Георгий Савицкий.





Любопытно, что на этом живописном месте с видом на Минское море сначала хотели построить роскошный отель. Но и от этой идеи пришлось отказаться.

— Сегодня в городе хватает больших гостиниц, а здесь такой отель уже рентабельным не будет. Президент разрешил перепрофилировать. Теперь упор будет на оздоровление, — говорит Савицкий.



Георгий Савицкий из компании «Мируар» подсчитывает, сколько денег придется затратить на то, чтобы снести здание 1976 года и построить на его месте спа-отель. Инвестор — частная компания с Кипра

В новом здании хотят сделать спа, бассейн, кафе.

— Каких инвестиций потребует место?

— Около семи миллионов евро.

Главный архитектор Минской области подтверждает, что объекты на бывших базах отдыха у Заславского водохранилища очень затратные.

— Почти все здания изжили свое, изношены сети. Надо понимать: инвесторы, которые сюда идут, поступают героически, — говорит Вадим Николаенко. — Подвести все эти коммуникации, построить практически с нуля — очень рискованное дело.

— А ради чего рискуют?

— Риск есть во всем, но здесь, на мой взгляд, хорошие места, перспективные. Люди будут сюда приезжать на отдых. Ведь есть примеры положительные: вот «Робинсон клуб» есть, работает и все довольны.

Бывшая база отдыха «Парус» организации «Белавтострада» сейчас гостей не принимает. Но все пять домиков на территории стоят на ухоженных газонах.





Комендант базы отдыха Вячеслав Дворецкий рассказывает, что от предыдущего собственника участок перешел в «Минскавтодор-центр», к ДЭУ-60. Предприятие объект будет продавать, сейчас готовит документы на аукцион. Пару лет назад, еще до деноминации, эту базу оценивали примерно в два миллиарда рублей.



Комендант базы отдыха на Минском море Вячеслав Дворецкий

«Белтяжмаш» — собственник объекта в деревне Гонолес. Генподрядчик («Белреконструкция») на фундаменте бывшего дома рыбака строит современный отель.

— Заброшенное здание отдыха для рыбаков выставили на аукцион, мы его приобрели, — рассказывает директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров. — Принимали уже сгнившую деревянную конструкцию.





Гостиница уже почти построена. Она рассчитана на 32 места, с возможностью расширения до 64. В сентябре здесь хотят принять первых посетителей.

— Тут будет два корпуса: в одном восемь семейных номеров, во втором четыре. Большие помещения, с собственными санузлами. Мы постараемся создать роскошные условия для отдыха.

Сообщает представитель генподрядчика и о том, что будут развивать агроэкотуризм:

— Возле гостиницы будут огороды, на которых можно будет выращивать травы, в том числе лекарственные. Посетители смогут заваривать чаи, возможно, персонал будет подавать на стол что-то из того, что выращено здесь.

Что до планируемой заполняемости отеля, то собеседник указывает на ажиотаж на берегах Минского моря, хоть еще и весна.

— Мы с партнерами общаемся, знаем, что в «Юности» все сняли уже до осени. Так что потребность есть, — заключает Сергей Нестеров.