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В Могилевском горисполкоме каждый четверг будет работать комиссия по трудоустройству
08.04.2017 09:56 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевском горисполкоме каждый четверг будет работать комиссия по трудоустройству. Она будет помогать людям найти работу.
Комиссия по трудоустройству граждан будет работать с 9.00 до 12.00. Попасть на прием можно только по предварительной записи после обращения в службу «одно окно» горисполкома по адресу: ул. Первомайская, 28а, кабинет 105. Для записи нужно взять с собой паспорт и трудовую книжку.
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Чтобы попасть на прием, нужно заранее записаться.
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