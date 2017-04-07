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В Могилевском горисполкоме каждый четверг будет работать комиссия по трудоустройству

08.04.2017 09:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевском горисполкоме каждый четверг будет работать комиссия по трудоустройству. Она будет помогать людям найти работу.

Комиссия по трудоустройству граждан будет работать с 9.00 до 12.00. Попасть на прием можно только по предварительной записи после обращения в службу «одно окно» горисполкома по адресу: ул. Первомайская, 28а, кабинет 105. Для записи нужно взять с собой паспорт и трудовую книжку.

 
 
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