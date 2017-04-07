МИНСК, 8 апр — Sputnik, Ирина Тихомирова. В Национальной опере "Эстония" состоялось открытие выставки белорусских художников "Посвящение театру". Организатором экспозиции стали галерея SED ARTE под руководством искусствоведа Ольги Любаскиной и Посольство Республики Беларусь в Эстонии.

Уже двадцать лет галерея SED ARTE сотрудничает с Посольством Республики Беларусь в Эстонии. За эти годы галерея представила в Эстонии творчество тридцати трех художников белорусской школы живописи. Выставками изобразительного искусства уже были отмечены значительные даты установления дипломатических отношений между Беларусью и Эстонией — десять, пятнадцать и двадцать лет.

На выставке "Посвящение театру" свое искусство представили одиннадцать художников, они посвятили его сотрудничеству двух театров: Минского театра оперы и балета и Национальной оперы "Эстония".

На открытии выступил Анатолий Алексеевич Степусь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике, который подчеркнул, что отношения между Эстонией и Республикой Беларусь динамично развиваются и дипломатическое представительство Беларуси очень надеется на их значительную активизацию по всем направлениям. Выставка — это одна из акций.



© Sputnik Вадим Анцупов На открытии выставки выступает посол Республики Беларусь в Эстонии Анатолий Степусь

Политика и культура соединяются

Как сказал глава белорусской дипмиссии Sputnik Эстония , он был очень приятно удивлен, когда приехал в Эстонию, тому, как много здесь уделяется внимания культуре и искусству. Страна в буквальном смысле бурлит.

"У меня был совершенно другой опыт работы в Северной Африке до приезда в Эстонию, где культуры как таковой было не очень много. Так что, находясь в Эстонии, я наслаждаюсь, посещая театры, всевозможные культурные мероприятия", — рассказал он. Это, по его словам, важные встречи, тесное общение, которое нас обогащает. Такие проекты осуществляются в том числе и для проживающих в Эстонии белорусов.

Абсолютно очевидно, отметил Степусь, что искусство сближает нас.

Несколько лет назад в Эстонии прошли Дни Беларуси, белорусскую делегацию возглавлял министр культуры Борис Светлов. После того как он здесь побывал, состоялись Дни культуры Эстонии в Республике Беларусь. "Я очень рад, что мы были причастны к ответным Дням культуры Эстонии в Минске. Мы имели много общего и до того как стали независимыми государствами, и теперь, в период новой истории", — поделился посол Беларуси.



© Sputnik Вадим Анцупов Выставка белорусских художников прошла в Таллинне

Ольга Любаскина, куратор этой и многих других международных выставок в Эстонии, отметила, что белорусские художники оказались очень легкими и приятными людьми.

"Мы так легко и так весело оформляли эту выставку! Раньше они никогда не собирались вместе в одной экспозиции. Если бы не выставка в Эстонии, им бы не пришло в голову выставляться вместе — насколько они разные", — рассказала она.

"Посвящение театру"

"Их живописные и графические полотна позитивные, настраивают на хорошую волну — театральную, творческую. Была общая идея, общая миссия", — сказала Любаскина, добавив, что все дипломатические вопросы надо решать через культуру. Талантливое искусство не имеет границ и объединяет людей различных национальностей. Выставка, как отметила куратор, и поэтому далась легко, несмотря на то, что художников одиннадцать и они люди сложные.



© Sputnik Вадим Анцупов Организатор выставки Ольга Любаскина

Изобразительное искусство Беларуси имеет свои истоки, свою школу и уникальный стиль. В полотнах художников без надуманности идет серьезный разговор о жизни, у них светлые эмоции и вполне ясный духовный посыл. Творческий обмен, поездки, новые встречи и знакомство с другой культурой — для них это способ творческой инспирации, эмоционального обогащения.



© Sputnik Вадим Анцупов Художница Марта Шматова

Белорусская художница Марта Шматова сказала Sputnik Эстония, что в Беларуси очень дружные художники.

"Но у нас чувствуется дефицит вот таких обменных выставок. Хотя процесс пошел. Белорусское искусство очень разнообразно на данный момент и представляет всю палитру — от традиционного до contemporary", — поделилась она.

Художники ищут себя в совершенно разных направлениях. "Что мне известно об эстонском искусстве? Оно было очень известно и популярно в советские годы, тренд был весьма определенно очерчен. Оно, безусловно, развилось за последние десятилетия. Будет интересно это увидеть на ответной выставке в Минске, которая состоится этим летом", — говорит художница.

Планы у куратора Ольги Любаскиной действительно большие: вторая часть выставки пройдет в Белом зале Музея сланца в Кохтла-Ярве с 15 мая по 3 июня, а третья — в Минске.