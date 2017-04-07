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Лукашенко: Граждане и спецслужбы должны вместе бороться с терроризмом

08.04.2017 10:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Быть готовым к атакам террористов, не поддаваться панике и проявлять бдительность призывает Александр Лукашенко. Своим мнением президент Беларуси поделился в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».

«Люди должны не то, что бояться, хотя в какой-то ситуации надо и бояться этого страшного явления. Люди должны быть очень внимательными и там, где они видят, что что-то не так, должны взаимодействовать со спецслужбами. Они должны информировать спецслужбы. Ясно кого - у нас это милиция, органы безопасности, другие спецслужбы. У нас эта система контактов с советских времен выстроена. Надо об этом говорить, потому что террористы, так или иначе, в большинстве своем, живут среди людей. И, так или иначе, готовятся к подобным мероприятиям, террористическим атакам», - сказал белорусский лидер.

Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите на телеканале «МИР 24».

 
 
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В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» президент Беларуси прокомментировал методы борьбы с этой угрозой.

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