Быть готовым к атакам террористов, не поддаваться панике и проявлять бдительность призывает Александр Лукашенко. Своим мнением президент Беларуси поделился в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».

«Люди должны не то, что бояться, хотя в какой-то ситуации надо и бояться этого страшного явления. Люди должны быть очень внимательными и там, где они видят, что что-то не так, должны взаимодействовать со спецслужбами. Они должны информировать спецслужбы. Ясно кого - у нас это милиция, органы безопасности, другие спецслужбы. У нас эта система контактов с советских времен выстроена. Надо об этом говорить, потому что террористы, так или иначе, в большинстве своем, живут среди людей. И, так или иначе, готовятся к подобным мероприятиям, террористическим атакам», - сказал белорусский лидер.

Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите на телеканале «МИР 24».