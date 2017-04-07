МИНСК, 8 апр — Sputnik. "Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Акция с 2004 года проходит один раз в год одновременно по всему миру. Все участники пишут один и тот же текст (разделенный на три части), проверка выполняется по единым для всех критериям. Организаторы отметили, что в 2017 году желающих написать диктант примут 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране.

Без Киева и других городов Украины

Международная акция "Тотальный диктант-2017" не состоится в Украине из-за действий радикально настроенных националистов. Об этом РИА Новости Украина сообщил директор представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев.

Утром в субботу вход в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017", заблокировали несколько десятков (от 40 до 50) радикалов, которые потребовали акцию отменить. На стены здания радикалы наклеили листовки с символикой "Национального корпуса", сотрудников РЦНК к рабочим местам не пропускали, в их адрес звучали угрозы. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Как сообщили в РЦНК, праворадикальные группы к 11.00 сняли блокаду здания и покинули площадку перед зданием РЦНК, но оставили несколько наблюдателей и пообещали вернуться.

"Они у нас все обклеили такими листочками с символикой "Национального корпуса", насколько известно, эту партию возглавляет депутат Верховной Рады Андрей Билецкий. Блокаду сейчас сняли, но сказали, что придут снова для того, чтобы проконтролировать, действительно ли "Тотальный диктант" не проводится, на самом ли деле мы его отменили. И сказали, что если не отменим, то будут применены меры физического воздействия как к участникам диктанта, так и к сотрудникам РЦНК", — сообщил Воробьев. l

Руководство центра приняло решение не проводить диктант в таких условиях.

Литва присоединилась

Добровольный бесплатный диктант для всех желающих в Литве ройдет впервые. Проверить свои знания русского языка все желающие граждане страны смогут в Вильнюсе и Висагинасе.

В столице Литвы акция состоится на филологическом факультете Вильнюсского государственного университета (ВГУ), текст будет читать заведующий кафедрой русской филологии ВГУ, доцент Павел Лавринец. Накануне события с "диктатором" "Тотального диктанта" побеседовал корреспондент Sputnik Литва>>

Sputnik поддержал грамотных белорусов

В нынешнем году "Тотальный диктант" в Беларуси будут писать на 15 площадках, репортаж с одной из них Sputnik опубликует сразу после окончания акции.

Небывалый ажиотаж при регистрации на "Тотальный диктант" зафиксировали кураторы международного образовательного проекта в Минске. В столице за сутки были зарезервированы все 500 мест.

"Мы думали, что будет интерес, но не ожидали, что такой. Мы же в этом году подготовили в два раза больше мест, чем в прошлом. Рассчитывали, что они будут заполняться постепенно, но не ожидали, что так быстро разойдутся все", — рассказала Sputnik координатор "Тотального диктанта" в Минске Инна Хозеева.



© Sputnik/ Инфографика: "Тотальный диктант" в Беларуси

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь является информационным партнером "Тотального диктанта" в республике. 19 апреля в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в Минске состоится церемония награждения белорусских участников и пресс-конференция.