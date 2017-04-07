Субботник с участием представителей украинской диаспоры прошел в Киевском сквере и на бульваре Шевченко в Минске.



Фото: minsknews.by

«То, что белорусскую столицу туристы и жители считают чистым городом, в первую очередь заслуга служб, которые призваны заниматься благоустройством, — отметил глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский. — Работа по наведению порядка проводится постоянно, но никогда не помешает совместными усилиями сделать город еще краше и уютнее. Сегодняшнее мероприятие на территории бульвара Шевченко, Киевского сквера, у кинотеатра „Киев“ собрало не только минчан, но и этнических украинцев».

Началась трудовая акция у барельефа Шевченко, где собравшихся поприветствовал глава Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра» Виктор Гутовский. «Дружба белорусского и украинского народов длится веками, в непростые времена мы поддерживали друг друга. Нынешняя акция призвана еще больше нас объединить, укрепить добрые отношения», — сказал он.

Месячник по благоустройству, наведению порядка и озеленению территорий проходит в Минске с 20 марта. Сегодня в Центральном районе субботники с участием трудовых коллективов, общественных организаций, жителей организованы на пляже водохранилища Дрозды, водоемах в микрорайоне Лебяжий, острове Мужества и Скорби, на территориях, закрепленных за предприятиями и организациями, а также во дворах. В них участвуют около 1 тыс. человек. В Киевском сквере наводили порядок жители микрорайона, представители украинской диаспоры, трудовые коллективы УЗ «16-я поликлиника Минска», кинотеатра «Киев», КУП «УКС Центрального района Минска», а также близлежащих магазинов «Щедрый», «Евроопт», учреждений образования.