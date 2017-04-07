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Любовь к запятым: как прошел "Тотальный диктант" в Минске
08.04.2017 18:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Международная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в десятках странах мира, в том числе — и в Беларуси, передает корреспондент Sputnik из Белорусского государственного медицинского университета.
Акцию "Тотальный диктант" придумали несколько лет назад новосибирские студенты, с тех пор мероприятие разрослось до международного масштаба. Совершенно бесплатно люди по всему миру могут в один день проверить свою грамотность и написать диктант вместе с известными людьми.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси "Тотальный диктант" прошел во второй раз
В Беларуси "Тотальный диктант" прошел во второй раз — и на этот раз организаторы сообщили о приятно удивляющем их ажиотаже. Если в минувшем году проверить свои знания в русском языке хотели около двухсот человек, то в этот раз — порядка семи сотен, которые разместились сразу на нескольких площадках. Корреспонденты Sputnik посмотрели, как проходила акция в одном из главных расположений диктанта — в БГМУ.
Каждый приходит по своим причинам
Небывалым ажиотажем координаторы "Тотального диктанта" в Минске были приятно удивлены — хвастали журналистам и охотно делились впечатлениями.
"Каждый приходит по своим причинам: кто-то — проверить свой уровень владения языком, другие — присоединиться к международной акции или за кампанию, еще кто-то — по другим причинам", — рассказала городской координатор акции Инна Хозеева.
© Sputnik / Виктор Толочко
Городской координатор акции "Тотальный диктант" Инна Хозеева
Координатор отметила: хоть диктант и достаточно сложный, но в минувшем году белорусы с ним справились хорошо — двухзначной цифры в количестве ошибок практически не было.
© Sputnik / Виктор Толочко
Автор диктанта этого года - писатель Леонид Юзефович
"Любой может написать диктант даже онлайн, и результат можно узнать в этот же день. На реальных площадках волонтеры-филологи проверят диктанты до 12 апреля", — отметила Хозеева.
Отличники и дебютанты
Среди участников "Тотального диктанта" — и преподаватель медуниверситета Мария Константиновна Гладышева, которая участвовала в нем и в прошлом году. Тогда у преподавателя не было ни единой ошибки, чем она очень горда.
"Очень интересно проверять свои знания в языке. Да и вообще педагогу русского языка важно это делать постоянно. Сама акция очень интересная и хорошая — мне нравится", — призналась Гладышева Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Преподаватель медуниверситета Мария Константиновна Гладышева
Преподаватель немного знакома с текстами автора диктанта этого года Леонида Юзефовича, но уверена: после написания текста узнать о его романах ей захочется еще больше.
"А я с дочерью записывалась, она у меня в свое время ЦТ по русскому написала на 98 баллов! Сама я работала когда-то в школе замдиректора, на выпускных экзаменах обычно сама писала с учениками диктанты — просто было интересно, хотя я и преподаватель физики и химии", — отметила Валентина.
© Sputnik / Виктор Толочко
Небывалым ажиотажем координаторы "Тотального диктанта" в Минске были приятно удивлены
Примет участие в "Тотальном диктанте" Валентина впервые, но требования у нее к себе очень высокие.
"Если напишу на оценку "семь" — это уже не очень хорошо. Диктанты я писала всегда на девять баллов, когда работала в школе. Да, этот диктант может быть сложнее… Но у меня дома есть книги по языку, я потом обязательно подтяну свои знания", — пообещала Валентина.
География и "технари"
Вопреки расхожему заблуждению, "Тотальным диктантом" интересуются не только педагоги и филологи — в очереди в аудиторию стояли двое молодых людей, которые признались, что "технари".
"Участвовали в прошлом году, ошибок было много… Сколько — не скажу, но надеюсь, что в этот раз будет меньше", — посмеялся один из молодых людей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Хоть диктант и достаточно сложный, но в минувшем году белорусы с ним справились хорошо
"Диктаторами" в БГМУ были известные телеведущие — Георгий Колдун и Игорь Позняк, которые текст диктанта согласно правилам смогли увидеть лишь за полчаса.
"Интересный текст, не скажу, что очень сложный. Тут много географических названий — и мне это интересно, ведь я сам заканчивал географический факультет", — признался Sputnik Позняк.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Диктаторами" в БГМУ были известные телеведущие – Георгий Колдун и Игорь Позняк
Насколько сложным он окажется для участников — узнаем после 12 апреля. Есть в этом году и своеобразные рекорды: самой юной участнице — 7,5 лет, старшей — за 70. Организаторы уверены: не только любви, но и грамотности все возрасты покорны.
Ровно в два часа дня аудитории представили "диктаторам", посмотрели обращение организаторов акции — и принялись за написание текста.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Тотальный диктант" в Минске
"Что ж, начинаем", — провозгласили координаторы, и двери в аудитории закрыли — чтобы ничто не отвлекало участников акции от написания диктанта.
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В эту субботу на акции в белорусской столице поставили новый рекорд – самой молодой участнице диктанта всего семь с половиной лет.
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