МИНСК, 8 апр — Sputnik. Международная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в десятках странах мира, в том числе — и в Беларуси, передает корреспондент Sputnik из Белорусского государственного медицинского университета.

Акцию "Тотальный диктант" придумали несколько лет назад новосибирские студенты, с тех пор мероприятие разрослось до международного масштаба. Совершенно бесплатно люди по всему миру могут в один день проверить свою грамотность и написать диктант вместе с известными людьми.



© Sputnik / Виктор Толочко В Беларуси "Тотальный диктант" прошел во второй раз

В Беларуси "Тотальный диктант" прошел во второй раз — и на этот раз организаторы сообщили о приятно удивляющем их ажиотаже. Если в минувшем году проверить свои знания в русском языке хотели около двухсот человек, то в этот раз — порядка семи сотен, которые разместились сразу на нескольких площадках. Корреспонденты Sputnik посмотрели, как проходила акция в одном из главных расположений диктанта — в БГМУ.

Каждый приходит по своим причинам

Небывалым ажиотажем координаторы "Тотального диктанта" в Минске были приятно удивлены — хвастали журналистам и охотно делились впечатлениями.

"Каждый приходит по своим причинам: кто-то — проверить свой уровень владения языком, другие — присоединиться к международной акции или за кампанию, еще кто-то — по другим причинам", — рассказала городской координатор акции Инна Хозеева.



© Sputnik / Виктор Толочко Городской координатор акции "Тотальный диктант" Инна Хозеева

Координатор отметила: хоть диктант и достаточно сложный, но в минувшем году белорусы с ним справились хорошо — двухзначной цифры в количестве ошибок практически не было.



© Sputnik / Виктор Толочко Автор диктанта этого года - писатель Леонид Юзефович

"Любой может написать диктант даже онлайн, и результат можно узнать в этот же день. На реальных площадках волонтеры-филологи проверят диктанты до 12 апреля", — отметила Хозеева.

Отличники и дебютанты

Среди участников "Тотального диктанта" — и преподаватель медуниверситета Мария Константиновна Гладышева, которая участвовала в нем и в прошлом году. Тогда у преподавателя не было ни единой ошибки, чем она очень горда.

"Очень интересно проверять свои знания в языке. Да и вообще педагогу русского языка важно это делать постоянно. Сама акция очень интересная и хорошая — мне нравится", — призналась Гладышева Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Преподаватель медуниверситета Мария Константиновна Гладышева

Преподаватель немного знакома с текстами автора диктанта этого года Леонида Юзефовича, но уверена: после написания текста узнать о его романах ей захочется еще больше.

"А я с дочерью записывалась, она у меня в свое время ЦТ по русскому написала на 98 баллов! Сама я работала когда-то в школе замдиректора, на выпускных экзаменах обычно сама писала с учениками диктанты — просто было интересно, хотя я и преподаватель физики и химии", — отметила Валентина.



© Sputnik / Виктор Толочко Небывалым ажиотажем координаторы "Тотального диктанта" в Минске были приятно удивлены

Примет участие в "Тотальном диктанте" Валентина впервые, но требования у нее к себе очень высокие.

"Если напишу на оценку "семь" — это уже не очень хорошо. Диктанты я писала всегда на девять баллов, когда работала в школе. Да, этот диктант может быть сложнее… Но у меня дома есть книги по языку, я потом обязательно подтяну свои знания", — пообещала Валентина.

География и "технари"

Вопреки расхожему заблуждению, "Тотальным диктантом" интересуются не только педагоги и филологи — в очереди в аудиторию стояли двое молодых людей, которые признались, что "технари".

"Участвовали в прошлом году, ошибок было много… Сколько — не скажу, но надеюсь, что в этот раз будет меньше", — посмеялся один из молодых людей.



© Sputnik / Виктор Толочко Хоть диктант и достаточно сложный, но в минувшем году белорусы с ним справились хорошо

"Диктаторами" в БГМУ были известные телеведущие — Георгий Колдун и Игорь Позняк, которые текст диктанта согласно правилам смогли увидеть лишь за полчаса.

"Интересный текст, не скажу, что очень сложный. Тут много географических названий — и мне это интересно, ведь я сам заканчивал географический факультет", — признался Sputnik Позняк.



© Sputnik / Виктор Толочко "Диктаторами" в БГМУ были известные телеведущие – Георгий Колдун и Игорь Позняк

Насколько сложным он окажется для участников — узнаем после 12 апреля. Есть в этом году и своеобразные рекорды: самой юной участнице — 7,5 лет, старшей — за 70. Организаторы уверены: не только любви, но и грамотности все возрасты покорны.

Ровно в два часа дня аудитории представили "диктаторам", посмотрели обращение организаторов акции — и принялись за написание текста.



© Sputnik / Виктор Толочко "Тотальный диктант" в Минске

"Что ж, начинаем", — провозгласили координаторы, и двери в аудитории закрыли — чтобы ничто не отвлекало участников акции от написания диктанта.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь является информационным партнером "Тотального диктанта" в республике.