МИНСК, 8 апр — Sputnik, Юлия Балакирева. Сегодня на 86-м году жизни в московской больнице № 81 им. Вересаева скончался известный советский космонавт Георгий Гречко.



© Sputnik Сергей Мамонтов Скончался космонавт Георгий Гречко

Георгий Михайлович прожил интересную жизнь. На его счету — три полета в космос, в том числе один выход в открытый космос.

Гречко работал в Институте физики биосферы РАН. Пробовал себя в политике: в 1989 году выдвигался в кандидаты в народные депутаты, однако в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Бориса Ельцина.

Был ведущим телевизионной программы "Этот фантастический мир". Оставил замечательные, наполненные юмором и теплотой мемуары "Космонавт №34. От лучины до пришельцев".

Гречко был одним из немногих космонавтов в советское время, кому довелось встретить Новый год в космосе. Об этом он и рассказал корреспонденту Sputnik Юлии Балакиревой в интервью несколько лет назад.

Полет проходил в 1978 году, вспоминал собеседник. Космонавт был в составе экипажа станции "Салют-6". Праздник начали отмечать по камчатскому времени, а закончили по минскому, находясь прямо над белорусской столицей.



© Sputnik Александр Моклецов Во время подготовки к полету членов экипажа космического корабля "Союз-26" командира корабля Юрия Романенко (слева) и бортинженера Георгия Гречко

"Пролетая над разными странами, мы попадали в новый часовой пояс и снова и снова встречали Новый год. И таким образом праздник отметили 15 раз", — рассказывал Гречко.

На борту спиртного не было: это не только "по службе" не положено, но и небезопасно. Из угощений у космонавтов было мясо, из которого, как полагается по правилам, "выжали" всю жидкость перед полетом.

Зато на борту была елка — правда, искусственная. Космонавты все никак не могли ее установить — она из-за невесомости летала по кораблю. Поэтому было решено закрепить ее верхушку между сидениями. То есть новогодняя красавица у космонавтов "стояла" вверх тормашками.

"Мой напарник Юра Романенко взял в полет игрушку — резинового крокодила. Как только мы установили елку, сразу привязали его к ней. Тут вспомнили анекдот про солдата, ефрейтора и летающего крокодила. Наша рептилия парила очень высоко", — рассказывал Sputnik Георгий Михайлович.



© Sputnik Александр Моклецов Командир космического корабля "Союз-26" Юрий Романенко (слева) и бортинженер летчик-космонавт СССР Георгий Гречко (справа)

Гречко запомнился очень тактичным и приятным собеседником.

На момент беседы у него уже были проблемы со здоровьем. Он проходил курс лечения во Франции.

Родом из Беларуси

У Георгия Михайловича белорусские корни: его мама родилась в деревне Копцевичи под Чашниками Витебской области.

В своих воспоминаниях и в прессе он упоминал, что в детстве часто гостил у белорусского дедушки, в доме которого не было ни электричества, ни керосиновой лампы, ни свечей.

Последний раз в Беларусь Георгий Гречко приезжал в 2011 году, когда отмечал свое 80-летие.