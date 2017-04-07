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Команда Лукашенко выиграла первый финальный матч турнира любителей хоккея
08.04.2017 18:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Команда президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии игр по хоккею с шайбой среди любителей, передает телеканал «МИР 24».
Это уже десятый турнир на призы Президентского спортивного клуба. На этот раз в финале на столичном льду клюшки скрестили дружины Александра Лукашенко и Минской области. Игра проходила в напряженной борьбе. Команда президента лидировала на протяжении всего матча, но с минимальным преимуществом. Поэтому интрига сохранялась до финальной сирены.
Итоговый счет - 5:3. Президент дважды участвовал во взятии ворот. На счету нападающего Александра Лукашенко - две голевые передачи.
«Группа болельщиков организована очень. Это, наверное, первый раз такая организация, синхронная, динамичная. Очень приятно!», - поделился нападающий команды президента Республики Беларусь Геннадий Савилов.
«Ну, во-первых, волнение присутствует у многих, как, например, у меня. Давно не было таких эмоций, давно не было таких игр, тем более в финале», - рассказал нападающий команды Минской области Дмитрий Дудик.
По регламенту турнира финальная серия длится до двух побед. Поэтому завтра команда президента Беларуси и Минской области встретятся снова в решающем поединке соревнований. В предыдущих турнирах среди любителей
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В предыдущих турнирах среди любителей дружина главы Беларуси побеждала семь раз.
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