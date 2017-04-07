Команда президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии игр по хоккею с шайбой среди любителей, передает телеканал «МИР 24».

Это уже десятый турнир на призы Президентского спортивного клуба. На этот раз в финале на столичном льду клюшки скрестили дружины Александра Лукашенко и Минской области. Игра проходила в напряженной борьбе. Команда президента лидировала на протяжении всего матча, но с минимальным преимуществом. Поэтому интрига сохранялась до финальной сирены.

Итоговый счет - 5:3. Президент дважды участвовал во взятии ворот. На счету нападающего Александра Лукашенко - две голевые передачи.

«Группа болельщиков организована очень. Это, наверное, первый раз такая организация, синхронная, динамичная. Очень приятно!», - поделился нападающий команды президента Республики Беларусь Геннадий Савилов.

«Ну, во-первых, волнение присутствует у многих, как, например, у меня. Давно не было таких эмоций, давно не было таких игр, тем более в финале», - рассказал нападающий команды Минской области Дмитрий Дудик.

По регламенту турнира финальная серия длится до двух побед. Поэтому завтра команда президента Беларуси и Минской области встретятся снова в решающем поединке соревнований. В предыдущих турнирах среди любителей дружина Александра Лукашенко побеждала семь раз.