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Команда Лукашенко выиграла первый финальный матч турнира любителей хоккея

08.04.2017 18:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Команда президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии игр по хоккею с шайбой среди любителей, передает телеканал «МИР 24».

Это уже десятый турнир на призы Президентского спортивного клуба. На этот раз в финале на столичном льду клюшки скрестили дружины Александра Лукашенко и Минской области. Игра проходила в напряженной борьбе. Команда президента лидировала на протяжении всего матча, но с минимальным преимуществом. Поэтому интрига сохранялась до финальной сирены.

Итоговый счет - 5:3. Президент дважды участвовал во взятии ворот. На счету нападающего Александра Лукашенко - две голевые передачи.

«Группа болельщиков организована очень. Это, наверное, первый раз такая организация, синхронная, динамичная. Очень приятно!», - поделился нападающий команды президента Республики Беларусь Геннадий Савилов.

«Ну, во-первых, волнение присутствует у многих, как, например, у меня. Давно не было таких эмоций, давно не было таких игр, тем более в финале», - рассказал нападающий команды Минской области Дмитрий Дудик.

По регламенту турнира финальная серия длится до двух побед. Поэтому завтра команда президента Беларуси и Минской области встретятся снова в решающем поединке соревнований. В предыдущих турнирах среди любителей дружина Александра Лукашенко побеждала семь раз.

 
 
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В предыдущих турнирах среди любителей дружина главы Беларуси побеждала семь раз.

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