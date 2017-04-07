|
Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
08.04.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Во время двухдневного марафона в Минске жюри определит лучшего бариста Беларуси. Победитель представит нашу страну на мировом первенстве.
Фестиваль в третий раз собрал в Минске любителей и профессионалов кофе. В рамках Coffee Fest 8 и 9 апреля состоятся четыре чемпионата: первенства бариста, каптестеров — умение на скорость распознавать вкус и аромат кофе, а также чемпионаты по латте-арт (рисование на кофейной пенке) и "Кофе in Good Spirits". Чтобы выбрать лучших, в Минск приехали судьи мирового уровня из Швейцарии, Исландии, Литвы и России.
© Sputnik/ Ирина Грамович
Фестиваль кофе в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
Судьи Coffee Fest
На фестивале можно познакомиться с ведущими игроками кофейной индустрии Беларуси: обжарщиками, дистрибьютерами, компаниями, которые занимаются оборудованием и аксессуарами, а также кофейнями.
© Sputnik/ Ирина Грамович
Фестиваль в Минске собрал любителей и профессионалов кофе
Организаторы Coffee Fest в этом году предложили гостям фестиваля множество зон "по интересам". В разных локациях, расположенных на шести этажах, можно посетить мастер-классы, продегустировать кофе разных сортов и способов заваривания, посетить фотовыставку и лекции.
© Sputnik/ Ирина Грамович
Фотовыставка на фестивале кофе в Минске
Отдельная зона "Мамины зернышки" организована для детей. Там малыши заняты поделками из кофейных зерен и впервые узнают о профессии бариста.
© Sputnik/ Ирина Грамович
Девочка пьет какао на Coffee Fest в Минске
В одной из локаций фестиваля любой желающий может написать картину, используя главный "ингредиент" двухдневного праздника — кофе.
© Sputnik/ Ирина Грамович
На фестивале кофе можно написать картину с помощью кофе
Картина, нарисованная с помощью кофе
1 / 16
© Sputnik/ Ирина Грамович
Чемпионат бариста Беларуси
Победители кофейных состязаний представят Беларусь на мировых первенствах в Сеуле (Южная Корея) и Будапеште (Венгрия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фестивале можно попробовать кофе, заваренный альтернативными способами, а также узнать, что такое каппинг, и создать кофейное панно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии