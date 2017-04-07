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Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске

08.04.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Во время двухдневного марафона в Минске жюри определит лучшего бариста Беларуси. Победитель представит нашу страну на мировом первенстве.

Фестиваль в третий раз собрал в Минске любителей и профессионалов кофе. В рамках Coffee Fest 8 и 9 апреля состоятся четыре чемпионата: первенства бариста, каптестеров — умение на скорость распознавать вкус и аромат кофе, а также чемпионаты по латте-арт (рисование на кофейной пенке) и "Кофе in Good Spirits". Чтобы выбрать лучших, в Минск приехали судьи мирового уровня из Швейцарии, Исландии, Литвы и России.

Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
Фестиваль кофе в Минске
Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
Судьи Coffee Fest

На фестивале можно познакомиться с ведущими игроками кофейной индустрии Беларуси: обжарщиками, дистрибьютерами, компаниями, которые занимаются оборудованием и аксессуарами, а также кофейнями.

Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
Фестиваль в Минске собрал любителей и профессионалов кофе

Организаторы Coffee Fest в этом году предложили гостям фестиваля множество зон "по интересам". В разных локациях, расположенных на шести этажах, можно посетить мастер-классы, продегустировать кофе разных сортов и способов заваривания, посетить фотовыставку и лекции.

Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
Фотовыставка на фестивале кофе в Минске

Отдельная зона "Мамины зернышки" организована для детей. Там малыши заняты поделками из кофейных зерен и впервые узнают о профессии бариста.

Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
Девочка пьет какао на Coffee Fest в Минске

В одной из локаций фестиваля любой желающий может написать картину, используя главный "ингредиент" двухдневного праздника — кофе.

Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
© Sputnik/ Ирина Грамович
На фестивале кофе можно написать картину с помощью кофе
Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
Картина, нарисованная с помощью кофе
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Чемпионат бариста Беларуси
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Фестиваль кофе в Минске
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Участник чемпионата бариста Беларуси
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Евгений Пинчуков, победитель чемпионата бариста-2016
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Судьи мирового уровня определяют лучшего бариста Беларуси
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Евгений Пинчуков, победитель чемпионата бариста-2016
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Эспрессо, приготовленный для судей чемпионата бариста Беларуси
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Девочка рисует на фестивале кофе в Минске
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Фестиваль кофе в Минске
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    На фестивале кофе можно создать картину с помощью кофе
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Фестиваль кофе в Минске
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Зерна кофе
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Фестиваль кофе в Минске
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Судья чемпионата бариста Беларуси
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Участник чемпионата бариста Беларуси
    © Sputnik/ Ирина Грамович
  • Coffee Fest: лучшего бариста Беларуси выбирают в Минске
    Фестиваль кофе в Минске
    © Sputnik/ Ирина Грамович
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© Sputnik/ Ирина Грамович
Чемпионат бариста Беларуси

Победители кофейных состязаний представят Беларусь на мировых первенствах в Сеуле (Южная Корея) и Будапеште (Венгрия).

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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На фестивале можно попробовать кофе, заваренный альтернативными способами, а также узнать, что такое каппинг, и создать кофейное панно.

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