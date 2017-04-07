МИНСК, 8 апр — Sputnik. Во время двухдневного марафона в Минске жюри определит лучшего бариста Беларуси. Победитель представит нашу страну на мировом первенстве.

Фестиваль в третий раз собрал в Минске любителей и профессионалов кофе. В рамках Coffee Fest 8 и 9 апреля состоятся четыре чемпионата: первенства бариста, каптестеров — умение на скорость распознавать вкус и аромат кофе, а также чемпионаты по латте-арт (рисование на кофейной пенке) и "Кофе in Good Spirits". Чтобы выбрать лучших, в Минск приехали судьи мирового уровня из Швейцарии, Исландии, Литвы и России.



© Sputnik/ Ирина Грамович Фестиваль кофе в Минске



© Sputnik/ Ирина Грамович Судьи Coffee Fest

На фестивале можно познакомиться с ведущими игроками кофейной индустрии Беларуси: обжарщиками, дистрибьютерами, компаниями, которые занимаются оборудованием и аксессуарами, а также кофейнями.



© Sputnik/ Ирина Грамович Фестиваль в Минске собрал любителей и профессионалов кофе

Организаторы Coffee Fest в этом году предложили гостям фестиваля множество зон "по интересам". В разных локациях, расположенных на шести этажах, можно посетить мастер-классы, продегустировать кофе разных сортов и способов заваривания, посетить фотовыставку и лекции.



© Sputnik/ Ирина Грамович Фотовыставка на фестивале кофе в Минске

Отдельная зона "Мамины зернышки" организована для детей. Там малыши заняты поделками из кофейных зерен и впервые узнают о профессии бариста.



© Sputnik/ Ирина Грамович Девочка пьет какао на Coffee Fest в Минске

В одной из локаций фестиваля любой желающий может написать картину, используя главный "ингредиент" двухдневного праздника — кофе.



© Sputnik/ Ирина Грамович На фестивале кофе можно написать картину с помощью кофе



Картина, нарисованная с помощью кофе



Чемпионат бариста Беларуси © Sputnik/ Ирина Грамович



Фестиваль кофе в Минске © Sputnik/ Ирина Грамович



Участник чемпионата бариста Беларуси © Sputnik/ Ирина Грамович



Евгений Пинчуков, победитель чемпионата бариста-2016 © Sputnik/ Ирина Грамович



Судьи мирового уровня определяют лучшего бариста Беларуси © Sputnik/ Ирина Грамович



Евгений Пинчуков, победитель чемпионата бариста-2016 © Sputnik/ Ирина Грамович



Эспрессо, приготовленный для судей чемпионата бариста Беларуси © Sputnik/ Ирина Грамович



Девочка рисует на фестивале кофе в Минске © Sputnik/ Ирина Грамович



Фестиваль кофе в Минске © Sputnik/ Ирина Грамович



На фестивале кофе можно создать картину с помощью кофе © Sputnik/ Ирина Грамович



Фестиваль кофе в Минске © Sputnik/ Ирина Грамович



Зерна кофе © Sputnik/ Ирина Грамович



Фестиваль кофе в Минске © Sputnik/ Ирина Грамович



Судья чемпионата бариста Беларуси © Sputnik/ Ирина Грамович



Участник чемпионата бариста Беларуси © Sputnik/ Ирина Грамович



Фестиваль кофе в Минске © Sputnik/ Ирина Грамович 1 / 16 © Sputnik/ Ирина Грамович Чемпионат бариста Беларуси

Победители кофейных состязаний представят Беларусь на мировых первенствах в Сеуле (Южная Корея) и Будапеште (Венгрия).