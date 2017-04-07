На площади Советской в субботу, 8 апреля, развернулись торговые ряды ремесленников, которые предлагали гродненцам и гостям города попробовать свои силы в росписи пасхальных яиц, гончарстве, «скрутить» народные куклы и пасхальные вербы, а также купить изделия ручной работы.





Были здесь и вышиванки, и ткачество, и вытинанки из бумаги, и различные глиняные и деревянные изделия. Мастера приехали со всей Гродненской области. Была организована и концертная программа, во время которой показывали пасхальные обряды. Ярмарка ремесленников работала целый день.





Она, можно сказать, открыла новый туристический сезон в Гродно. Кстати, для привлечения туристов в городе каждые выходные планируют проводить различные мероприятия: выставки, ярмарки и концерты.





























































Напомним, безвизовый режим в Гродно, а также в парке «Августовский канал» и окрестностях действует с 26 октября. Без визы гости могут въехать на срок до 5 дней на территорию парка и прилегающих населенных пунктов Гожского, Коптевского, Одельского, Подлабенского, Сопоцкинского сельских советов Гродненского района и города Гродно.