Беларусь и Китай собираются подписать соглашения о миграции. Глава МВД республики Игорь Шуневич и Министр общественной безопасности Поднебесной обсудили перспективы сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

Ранее Игорь Шуневич встречался с Го Шэнкунем во время рабочего визита в КНР. Теперь настало время ответного визита - руководитель силового ведомства Китая впервые приехал в Беларусь.

«Министерство внутренних дел заинтересовано в получении опыта работы Министерства общественной безопасности Китая по ряду направлений. Это и борьба с наркотрафиком, и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий, борьба с незаконной миграцией, с межрегиональной преступностью. По сути, мы оганизовать сотрудничество по самому широкому спектру нашей компетенции», - заявил министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич.

Также правоохранители двух стран рассматривают возможность обучения китайских специалистов в Беларуси, в том числе организацию и проведение языковых курсов.