Девятый съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане прошел в Минске. В нем приняли участие около пятисот воинов-интернационалистов, передает телеканал «МИР 24»

Такие встречи в Беларуси проходят один раз в пять лет. Участники обсудили вопросы патриотического воспитания и помощи воинам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане.

«Мы работаем с афганцами, которые нуждаются в какой-то поддержке. По мере возможности мы собираем деньги и на автомобили, и на другие вещи. Помогаем бытовыми приборами: телевизоры, холодильники и т.д.», - рассказал директор благотворительного фонда помощи войнам-интернационалистам «Память Афгана» Александр Метла.