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Ветераны Афганской войны встретились в Минске

08.04.2017 22:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Девятый съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане прошел в Минске. В нем приняли участие около пятисот воинов-интернационалистов, передает телеканал «МИР 24»

Такие встречи в Беларуси проходят один раз в пять лет. Участники обсудили вопросы патриотического воспитания и помощи воинам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане.

«Мы работаем с афганцами, которые нуждаются в какой-то поддержке. По мере возможности мы собираем деньги и на автомобили, и на другие вещи. Помогаем бытовыми приборами: телевизоры, холодильники и т.д.», - рассказал директор благотворительного фонда помощи войнам-интернационалистам «Память Афгана» Александр Метла.

Участники встречи также почтили память жертв войны в Афганистане, возложив цветы к мемориалу Мужества и Скорби в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый пять лет в столице Беларуси проходит съезд Белорусского союза ветеранов войны.

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