7 апреля в лекционном пространстве «ЦЭХ» кураторы фестиваля Vulica Brasil рассказали, как изменится улица Октябрьская в 2017 году. Мы посмотрели на предложения, которые команды архитекторов, экологов и активистов сделали для презентации с приглашенным урбанистом из Бразилии, и выбрали самые интересные идеи.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фестиваль Vulica Brasil в Минске проводят с осени 2013 года. Сначала уличные художники преобразили Октябрьскую муралами. А в этом году организаторы будут заниматься еще и решением урбанистических вопросов.

С 1 по 7 апреля организаторы фестиваля провели воркшоп и пригласили всех желающих выдвинуть свои идеи по улучшению инфраструктуры улицы. Помогали участникам бразильские гости фестиваля — архитектор Лаурэнсо Жименес и первый секретарь и атташе по культуре посольства Бразилии в Беларуси Данило Теофило Коста. Местные кураторы фестиваля — Мила Котка и Гоша Заборский выбрали самые интересные идеи и презентовали 7 апреля в лекционном пространстве «ЦЭХ».

Итак, в масштабных планах у организаторов — превратить Октябрьскую улицу в пешеходную зону, где медленно смогут ездить автомобили и велосипедисты. Сделать заметными входы в разные пространства, улучшить улицу малыми интервенциями. Глобальная цель этого проекта, как сказал архитектор Гоша Заборский, открыть Октябрьскую для всех людей, потому что пока это «спрятанное сокровище».

От «небоскреба» до огромной песочницы в старом помещении

Мы послушали участников и выбрали несколько интересных и полезных проектов.

Например, одной из первых была презентована концепция «небоскреба», которая вызвала неоднозначную реакцию в зале. Автономное модульное сооружение можно использовать по-разному — как террасу для перекуса, качели, площадку для отдыха с зарядкой для телефонов и прочим. Средства на модуль, кстати, уже нашли. Поэтому «небоскреб» появится в этом году точно, вопрос только в том — где именно. Этот вопрос с собственниками заведений еще будет прорабатываться.





Еще две девушки рассказали о концепции для студентов, которые живут рядом с Vulica Brasil в общежитиях и отдыхают в хорошую погоду у спуска к реке.





«Студенты там обычно сидят и развлекаются такими способами, которыми могут», — говорят участницы, ориентируясь на данные своего опроса. В зеленой зоне девушки предлагают установить ступенчатую скамейку длиной 15−20 метров.

Для детей одна из участниц предложила засыпать неиспользуемое помещение на Октябрьской песком и сделать большую песочницу.





Кроме того, студенты архитектурного факультета попытались создать переход с улицы Октябрьской к Event space через проходную МЗОРа. Сейчас же для этого нужно обходить всю улицу. Еще студенты решили создать на Октябрьской фудкорт, который будет собирать дождевую воду, фильтровать ее и выдавать бесплатно.

Одна из команд предложила активизировать существующие трамвайные пути и поставить на них модули, где может быть все что угодно — скамейки, буккроссинг, кафе. Идея состоит в том, чтобы передвигать нужные объекты туда, где они будут нужны в зависимости от мероприятия. Некоторые предлагали пустить трамвай по улице. Но как пояснили кураторы фестиваля, трамваи здесь планируют пустить только через два с половиной года.





В презентациях проектов встречались идеи по озеленению территории для «лежаний на траве», о создании городской мебели, навигации по улице и зон для детей — все это, как нам пояснили кураторы, в 2017 появится точно, потому что не требует серьезных затрат. Кроме того, многих гостей волновал вопрос создания на улице универсальной сцены для различных выступлений. Такая площадка на Октябрьской тоже появится в этом году.

Управляющий баром — о сезонных проблемах: «Вся улица превращается в туалет»

Послушать предложения пришло много желающих, среди которых были и управляющие популярными заведениями на улице Октябрьской — Влад Луневич (кафе ENZO, «Лаўка», «ДЭПО») и Егор Костюченко (бар «Хулиган»).

«Мы регулярно сталкиваемся с проблемой мусора и отсутствием туалетов на этой улице. Во что Октябрьская превращается после ночи, вызывает очень много негодования и конфликтов с нашими соседями, которые приходят на работу», — говорит Костюченко о сезонной проблеме, когда люди выходят тусоваться на улицу ночью, как потеплеет.

«Ночью остается работать туалет только в „Хулигане“, куда выстраивается очередь чуть ли не с улицы. Большое количество людей предпочитает не стоять в очереди. Это большая проблема — вся улица превращается в туалет», — добавляет Костюченко.

Кураторы проекта пояснили, что проведут тендер и будет выбрана компания, которая станет заниматься вывозом мусора. А вот проблема с туалетами пока остается открытой.

Другие участники говорили о том, что улице не хватает проектов с настоящей уличной культурой: паркуром, скейтбордингом, площадками для капоэйры, универсальной сценой и прочего. Некоторым не хватает удобной велодорожки, проектов по озеленению и детских площадок.



Мила Котка и Гоша Заборский

Куратор фестиваля Vulica Brasil Мила Котка говорит, что власть идет навстречу фестивалю и город поддерживает многие идеи, поэтому проекты будут реализовываться в зависимости от того, как быстро для них найдут финансирование.

«Следующий месяц мы будем приводить идеи в гармоничный вид, потом ребята сделают смету. Мы увидим конкретный план и будем разбивать на стратегические части — что в этом году можем сделать, а что в следующем», — говорит куратор.

С 17 августа по 3 сентября 2017 года будет проходить фестиваль Vulica Brasil. В последний день на оупен-эйре люди смогут увидеть первые реализованные проекты.

Кураторы фестиваля открыты для предложений и идей от всех, кто хотел бы сделать Октябрьскую улицу лучше, и готовы рассмотреть концепции, которые можно присылать на vul. brasil@gmail.com.